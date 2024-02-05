SignauxSections
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 779%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 221
Bénéfice trades:
795 (65.11%)
Perte trades:
426 (34.89%)
Meilleure transaction:
379.42 USD
Pire transaction:
-389.59 USD
Bénéfice brut:
13 358.10 USD (470 069 pips)
Perte brute:
-8 055.30 USD (202 104 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (27.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 849.91 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
95.58%
Charge de dépôt maximale:
112.16%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.07
Longs trades:
866 (70.93%)
Courts trades:
355 (29.07%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
4.34 USD
Bénéfice moyen:
16.80 USD
Perte moyenne:
-18.91 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-50.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-389.59 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.17%
Prévision annuelle:
135.55%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
371.80 USD
Maximal:
478.98 USD (22.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.73% (478.98 USD)
Par fonds propres:
53.67% (591.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 268
EURUSD 115
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 4.1K
EURUSD 189
GBPUSD -43
USDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 83K
EURUSD 2.2K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +379.42 USD
Pire transaction: -390 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.09 USD
Perte consécutive maximale: -50.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
141 plus...
Aucun avis
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MAYIS
33 USD par mois
779%
0
0
USD
5.8K
USD
99
23%
1 221
65%
96%
1.65
4.34
USD
54%
1:30
Copier

