- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 286
Negociações com lucro:
846 (65.78%)
Negociações com perda:
440 (34.21%)
Melhor negociação:
483.87 USD
Pior negociação:
-389.59 USD
Lucro bruto:
17 578.60 USD (548 285 pips)
Perda bruta:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (27.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 611.45 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
95.58%
Depósito máximo carregado:
112.16%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
17.96
Negociações longas:
911 (70.84%)
Negociações curtas:
375 (29.16%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
6.69 USD
Lucro médio:
20.78 USD
Perda média:
-20.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-50.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-389.59 USD (1)
Crescimento mensal:
73.28%
Previsão anual:
889.10%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
371.80 USD
Máximo:
478.98 USD (22.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.73% (478.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.67% (591.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|XAGUSD
|304
|EURUSD
|144
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|7.3K
|EURUSD
|336
|GBPUSD
|-43
|USDCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|183K
|XAGUSD
|151K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-269
|USDCHF
|4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +483.87 USD
Pior negociação: -390 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.09 USD
Máxima perda consecutiva: -50.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
CapitalCityMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
MonetaMarkets-Live01
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 237
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 444
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
ICMarkets-Live01
|0.43 × 185
