SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MAYIS
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0 comentários
Confiabilidade
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2024 1 278%
TickmillUK-Live03
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 286
Negociações com lucro:
846 (65.78%)
Negociações com perda:
440 (34.21%)
Melhor negociação:
483.87 USD
Pior negociação:
-389.59 USD
Lucro bruto:
17 578.60 USD (548 285 pips)
Perda bruta:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (27.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 611.45 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
95.58%
Depósito máximo carregado:
112.16%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
17.96
Negociações longas:
911 (70.84%)
Negociações curtas:
375 (29.16%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
6.69 USD
Lucro médio:
20.78 USD
Perda média:
-20.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-50.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-389.59 USD (1)
Crescimento mensal:
73.28%
Previsão anual:
889.10%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
371.80 USD
Máximo:
478.98 USD (22.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.73% (478.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.67% (591.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 304
EURUSD 144
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 7.3K
EURUSD 336
GBPUSD -43
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 151K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +483.87 USD
Pior negociação: -390 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.09 USD
Máxima perda consecutiva: -50.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
141 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MAYIS
33 USD por mês
1 278%
0
0
USD
9.1K
USD
101
26%
1 286
65%
96%
1.95
6.69
USD
54%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.