- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 280
盈利交易:
840 (65.62%)
亏损交易:
440 (34.38%)
最好交易:
483.87 USD
最差交易:
-389.59 USD
毛利:
16 685.44 USD (530 407 pips)
毛利亏损:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
最大连续赢利:
26 (27.09 USD)
最大连续盈利:
1 849.91 USD (15)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.58%
最大入金加载:
112.16%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.10
长期交易:
905 (70.70%)
短期交易:
375 (29.30%)
利润因子:
1.86
预期回报:
6.02 USD
平均利润:
19.86 USD
平均损失:
-20.40 USD
最大连续失误:
7 (-50.02 USD)
最大连续亏损:
-389.59 USD (1)
每月增长:
55.03%
年度预测:
667.70%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
371.80 USD
最大值:
478.98 USD (22.73%)
相对跌幅:
结余:
22.73% (478.98 USD)
净值:
53.67% (591.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|XAGUSD
|298
|EURUSD
|144
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|6.4K
|EURUSD
|336
|GBPUSD
|-43
|USDCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|183K
|XAGUSD
|133K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-269
|USDCHF
|4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +483.87 USD
最差交易: -390 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.09 USD
最大连续亏损: -50.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
CapitalCityMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
MonetaMarkets-Live01
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 237
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 444
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
ICMarkets-Live01
|0.43 × 185
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
1 143%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
100
25%
1 280
65%
96%
1.85
6.02
USD
USD
54%
1:30