信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MAYIS
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0条评论
可靠性
100
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2024 1 143%
TickmillUK-Live03
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 280
盈利交易:
840 (65.62%)
亏损交易:
440 (34.38%)
最好交易:
483.87 USD
最差交易:
-389.59 USD
毛利:
16 685.44 USD (530 407 pips)
毛利亏损:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
最大连续赢利:
26 (27.09 USD)
最大连续盈利:
1 849.91 USD (15)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.58%
最大入金加载:
112.16%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.10
长期交易:
905 (70.70%)
短期交易:
375 (29.30%)
利润因子:
1.86
预期回报:
6.02 USD
平均利润:
19.86 USD
平均损失:
-20.40 USD
最大连续失误:
7 (-50.02 USD)
最大连续亏损:
-389.59 USD (1)
每月增长:
55.03%
年度预测:
667.70%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
371.80 USD
最大值:
478.98 USD (22.73%)
相对跌幅:
结余:
22.73% (478.98 USD)
净值:
53.67% (591.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 298
EURUSD 144
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 6.4K
EURUSD 336
GBPUSD -43
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 133K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +483.87 USD
最差交易: -390 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.09 USD
最大连续亏损: -50.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
141 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MAYIS
每月33 USD
1 143%
0
0
USD
8.2K
USD
100
25%
1 280
65%
96%
1.85
6.02
USD
54%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载