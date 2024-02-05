SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MAYIS
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
101 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 518%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 294
Gewinntrades:
852 (65.84%)
Verlusttrades:
442 (34.16%)
Bester Trade:
512.83 USD
Schlechtester Trade:
-389.59 USD
Bruttoprofit:
19 485.73 USD (570 665 pips)
Bruttoverlust:
-9 297.04 USD (214 831 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (27.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 942.92 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
95.58%
Max deposit load:
112.16%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
21.27
Long-Positionen:
919 (71.02%)
Short-Positionen:
375 (28.98%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
7.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-50.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-389.59 USD (1)
Wachstum pro Monat :
96.28%
Jahresprognose:
1 168.24%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
371.80 USD
Maximaler:
478.98 USD (22.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.73% (478.98 USD)
Kapital:
53.67% (591.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 312
EURUSD 144
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 8.9K
EURUSD 336
GBPUSD -43
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 170K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +512.83 USD
Schlechtester Trade: -390 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
noch 141 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
