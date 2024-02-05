SegnaliSezioni
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 779%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 221
Profit Trade:
795 (65.11%)
Loss Trade:
426 (34.89%)
Best Trade:
379.42 USD
Worst Trade:
-389.59 USD
Profitto lordo:
13 358.10 USD (470 069 pips)
Perdita lorda:
-8 055.30 USD (202 104 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (27.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 849.91 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
95.58%
Massimo carico di deposito:
112.16%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.07
Long Trade:
866 (70.93%)
Short Trade:
355 (29.07%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
4.34 USD
Profitto medio:
16.80 USD
Perdita media:
-18.91 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-50.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-389.59 USD (1)
Crescita mensile:
11.17%
Previsione annuale:
135.55%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
371.80 USD
Massimale:
478.98 USD (22.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.73% (478.98 USD)
Per equità:
53.67% (591.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 268
EURUSD 115
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 4.1K
EURUSD 189
GBPUSD -43
USDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 83K
EURUSD 2.2K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +379.42 USD
Worst Trade: -390 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.09 USD
Massima perdita consecutiva: -50.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
Non ci sono recensioni
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
