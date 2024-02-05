- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 221
Profit Trade:
795 (65.11%)
Loss Trade:
426 (34.89%)
Best Trade:
379.42 USD
Worst Trade:
-389.59 USD
Profitto lordo:
13 358.10 USD (470 069 pips)
Perdita lorda:
-8 055.30 USD (202 104 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (27.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 849.91 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
95.58%
Massimo carico di deposito:
112.16%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.07
Long Trade:
866 (70.93%)
Short Trade:
355 (29.07%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
4.34 USD
Profitto medio:
16.80 USD
Perdita media:
-18.91 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-50.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-389.59 USD (1)
Crescita mensile:
11.17%
Previsione annuale:
135.55%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
371.80 USD
Massimale:
478.98 USD (22.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.73% (478.98 USD)
Per equità:
53.67% (591.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|XAGUSD
|268
|EURUSD
|115
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|4.1K
|EURUSD
|189
|GBPUSD
|-43
|USDCHF
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|183K
|XAGUSD
|83K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|-269
|USDCHF
|4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +379.42 USD
Worst Trade: -390 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.09 USD
Massima perdita consecutiva: -50.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
CapitalCityMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
MonetaMarkets-Live01
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 237
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 444
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
ICMarkets-Live01
|0.43 × 185
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
779%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
99
23%
1 221
65%
96%
1.65
4.34
USD
USD
54%
1:30