İşlemler:
5 362
Kârla kapanan işlemler:
4 275 (79.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 087 (20.27%)
En iyi işlem:
3 020.94 EUR
En kötü işlem:
-826.60 EUR
Brüt kâr:
52 695.18 EUR (686 448 pips)
Brüt zarar:
-43 577.74 EUR (937 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (76.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 020.94 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.78%
Maks. mevduat yükü:
84.32%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
2 631 (49.07%)
Satış işlemleri:
2 731 (50.93%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.70 EUR
Ortalama kâr:
12.33 EUR
Ortalama zarar:
-40.09 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-4 906.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 906.16 EUR (12)
Aylık büyüme:
-0.52%
Yıllık tahmin:
-6.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.55 EUR
Maksimum:
4 912.27 EUR (74.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.63% (4 912.27 EUR)
Varlığa göre:
83.85% (6 579.09 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|570
|GBPJPY
|504
|AUDCAD
|472
|EURUSD
|445
|GBPCAD
|419
|EURJPY
|414
|GBPAUD
|409
|GBPUSD
|332
|GBPCHF
|312
|NZDUSD
|279
|AUDNZD
|270
|NZDCAD
|261
|EURCAD
|210
|XAUUSD
|149
|CADCHF
|122
|EURGBP
|106
|AUDCHF
|88
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|1.9K
|GBPJPY
|1K
|AUDCAD
|2.3K
|EURUSD
|-3.5K
|GBPCAD
|935
|EURJPY
|563
|GBPAUD
|990
|GBPUSD
|870
|GBPCHF
|-240
|NZDUSD
|2.4K
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|614
|EURCAD
|335
|XAUUSD
|211
|CADCHF
|320
|EURGBP
|298
|AUDCHF
|183
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-56K
|GBPJPY
|21K
|AUDCAD
|7.1K
|EURUSD
|-8.8K
|GBPCAD
|-99K
|EURJPY
|9.6K
|GBPAUD
|-162K
|GBPUSD
|17K
|GBPCHF
|-11K
|NZDUSD
|4.6K
|AUDNZD
|7.2K
|NZDCAD
|1.6K
|EURCAD
|4.4K
|XAUUSD
|11K
|CADCHF
|2.7K
|EURGBP
|6.9K
|AUDCHF
|-1.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 020.94 EUR
En kötü işlem: -827 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +76.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4 906.16 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1349
|
ICMarketsSC-Live25
|0.70 × 125
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.77 × 35
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
Axi-US15-Live
|0.88 × 695
|
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 1085
|
ICMarketsSC-Live07
|0.91 × 207
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 14
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 516
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 69
|
BlueberryMarkets-Live
|1.07 × 15
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 179
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade
