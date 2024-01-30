SinaisSeções
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 comentários
Confiabilidade
119 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 205%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 472
Negociações com lucro:
4 348 (79.45%)
Negociações com perda:
1 124 (20.54%)
Melhor negociação:
3 020.94 EUR
Pior negociação:
-933.38 EUR
Lucro bruto:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
Perda bruta:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (76.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3 118.28 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
95.50%
Depósito máximo carregado:
84.32%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.91
Negociações longas:
2 710 (49.52%)
Negociações curtas:
2 762 (50.48%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.91 EUR
Lucro médio:
13.95 EUR
Perda média:
-44.65 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-4 906.16 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4 906.16 EUR (12)
Crescimento mensal:
1.01%
Previsão anual:
13.58%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.55 EUR
Máximo:
5 487.04 EUR (41.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.63% (4 912.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
83.85% (6 579.09 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 589
GBPJPY 504
AUDCAD 495
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 331
NZDUSD 301
AUDNZD 283
NZDCAD 275
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 2.1K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.6K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -70
NZDUSD 2.6K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 928
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD -54K
GBPJPY 21K
AUDCAD 8.2K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -14K
NZDUSD -1.5K
AUDNZD 8K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 020.94 EUR
Pior negociação: -933 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +76.39 EUR
Máxima perda consecutiva: -4 906.16 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
90 mais ...
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


Sem comentários
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
