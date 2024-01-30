SignauxSections
Angelo Luca Scotto Di Covella

0 avis
Fiabilité
106 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 188%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 362
Bénéfice trades:
4 275 (79.72%)
Perte trades:
1 087 (20.27%)
Meilleure transaction:
3 020.94 EUR
Pire transaction:
-826.60 EUR
Bénéfice brut:
52 695.18 EUR (686 448 pips)
Perte brute:
-43 577.74 EUR (937 471 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (76.39 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 020.94 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.78%
Charge de dépôt maximale:
84.32%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.86
Longs trades:
2 631 (49.07%)
Courts trades:
2 731 (50.93%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.70 EUR
Bénéfice moyen:
12.33 EUR
Perte moyenne:
-40.09 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-4 906.16 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 906.16 EUR (12)
Croissance mensuelle:
0.25%
Prévision annuelle:
4.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.55 EUR
Maximal:
4 912.27 EUR (74.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.63% (4 912.27 EUR)
Par fonds propres:
83.85% (6 579.09 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 570
GBPJPY 504
AUDCAD 472
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 312
NZDUSD 279
AUDNZD 270
NZDCAD 261
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 1.9K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.3K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -240
NZDUSD 2.4K
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 614
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -56K
GBPJPY 21K
AUDCAD 7.1K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -11K
NZDUSD 4.6K
AUDNZD 7.2K
NZDCAD 1.6K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 020.94 EUR
Pire transaction: -827 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +76.39 EUR
Perte consécutive maximale: -4 906.16 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
FusionMarkets-Demo
0.77 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


Aucun avis
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio2
30 USD par mois
188%
0
0
USD
23K
EUR
106
99%
5 362
79%
99%
1.20
1.70
EUR
84%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.