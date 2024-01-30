SignalsSections
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 reviews
Reliability
119 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 205%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
5 472
Profit Trades:
4 348 (79.45%)
Loss Trades:
1 124 (20.54%)
Best trade:
3 020.94 EUR
Worst trade:
-933.38 EUR
Gross Profit:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
Gross Loss:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
Maximum consecutive wins:
44 (76.39 EUR)
Maximal consecutive profit:
3 118.28 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
95.50%
Max deposit load:
84.32%
Latest trade:
6 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
1.91
Long Trades:
2 710 (49.52%)
Short Trades:
2 762 (50.48%)
Profit Factor:
1.21
Expected Payoff:
1.91 EUR
Average Profit:
13.95 EUR
Average Loss:
-44.65 EUR
Maximum consecutive losses:
12 (-4 906.16 EUR)
Maximal consecutive loss:
-4 906.16 EUR (12)
Monthly growth:
1.46%
Annual Forecast:
17.73%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
2.55 EUR
Maximal:
5 487.04 EUR (41.54%)
Relative drawdown:
By Balance:
43.63% (4 912.27 EUR)
By Equity:
83.85% (6 579.09 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCAD 589
GBPJPY 504
AUDCAD 495
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 331
NZDUSD 301
AUDNZD 283
NZDCAD 275
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 2.1K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.6K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -70
NZDUSD 2.6K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 928
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD -54K
GBPJPY 21K
AUDCAD 8.2K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -14K
NZDUSD -1.5K
AUDNZD 8K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 020.94 EUR
Worst trade: -933 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +76.39 EUR
Maximal consecutive loss: -4 906.16 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboMarkets-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
90 more...
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


No reviews
