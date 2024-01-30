- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 472
利益トレード:
4 348 (79.45%)
損失トレード:
1 124 (20.54%)
ベストトレード:
3 020.94 EUR
最悪のトレード:
-933.38 EUR
総利益:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
総損失:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
最大連続の勝ち:
44 (76.39 EUR)
最大連続利益:
3 118.28 EUR (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
95.50%
最大入金額:
84.32%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.91
長いトレード:
2 710 (49.52%)
短いトレード:
2 762 (50.48%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.91 EUR
平均利益:
13.95 EUR
平均損失:
-44.65 EUR
最大連続の負け:
12 (-4 906.16 EUR)
最大連続損失:
-4 906.16 EUR (12)
月間成長:
0.91%
年間予想:
13.58%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.55 EUR
最大の:
5 487.04 EUR (41.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.63% (4 912.27 EUR)
エクイティによる:
83.85% (6 579.09 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|589
|GBPJPY
|504
|AUDCAD
|495
|EURUSD
|445
|GBPCAD
|419
|EURJPY
|414
|GBPAUD
|409
|GBPUSD
|332
|GBPCHF
|331
|NZDUSD
|301
|AUDNZD
|283
|NZDCAD
|275
|EURCAD
|210
|XAUUSD
|149
|CADCHF
|122
|EURGBP
|106
|AUDCHF
|88
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|2.1K
|GBPJPY
|1K
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|-3.5K
|GBPCAD
|935
|EURJPY
|563
|GBPAUD
|990
|GBPUSD
|870
|GBPCHF
|-70
|NZDUSD
|2.6K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|928
|EURCAD
|335
|XAUUSD
|211
|CADCHF
|320
|EURGBP
|298
|AUDCHF
|183
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|-54K
|GBPJPY
|21K
|AUDCAD
|8.2K
|EURUSD
|-8.8K
|GBPCAD
|-99K
|EURJPY
|9.6K
|GBPAUD
|-162K
|GBPUSD
|17K
|GBPCHF
|-14K
|NZDUSD
|-1.5K
|AUDNZD
|8K
|NZDCAD
|2.7K
|EURCAD
|4.4K
|XAUUSD
|11K
|CADCHF
|2.7K
|EURGBP
|6.9K
|AUDCHF
|-1.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 020.94 EUR
最悪のトレード: -933 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +76.39 EUR
最大連続損失: -4 906.16 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1349
|
FusionMarkets-Demo
|0.69 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|0.70 × 125
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
Axi-US15-Live
|0.88 × 695
|
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 1085
|
ICMarketsSC-Live07
|0.91 × 207
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 14
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 516
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 69
|
BlueberryMarkets-Live
|1.07 × 15
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 179
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
90 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
205%
0
0
USD
USD
24K
EUR
EUR
119
99%
5 472
79%
96%
1.20
1.91
EUR
EUR
84%
1:500