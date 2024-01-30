シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Portfolio2
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
レビュー0件
信頼性
119週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 205%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 472
利益トレード:
4 348 (79.45%)
損失トレード:
1 124 (20.54%)
ベストトレード:
3 020.94 EUR
最悪のトレード:
-933.38 EUR
総利益:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
総損失:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
最大連続の勝ち:
44 (76.39 EUR)
最大連続利益:
3 118.28 EUR (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
95.50%
最大入金額:
84.32%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.91
長いトレード:
2 710 (49.52%)
短いトレード:
2 762 (50.48%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.91 EUR
平均利益:
13.95 EUR
平均損失:
-44.65 EUR
最大連続の負け:
12 (-4 906.16 EUR)
最大連続損失:
-4 906.16 EUR (12)
月間成長:
0.91%
年間予想:
13.58%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.55 EUR
最大の:
5 487.04 EUR (41.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.63% (4 912.27 EUR)
エクイティによる:
83.85% (6 579.09 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 589
GBPJPY 504
AUDCAD 495
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 331
NZDUSD 301
AUDNZD 283
NZDCAD 275
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 2.1K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.6K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -70
NZDUSD 2.6K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 928
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD -54K
GBPJPY 21K
AUDCAD 8.2K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -14K
NZDUSD -1.5K
AUDNZD 8K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 020.94 EUR
最悪のトレード: -933 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +76.39 EUR
最大連続損失: -4 906.16 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
90 より多く...
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


レビューなし
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
