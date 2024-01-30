СигналыРазделы
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 отзывов
Надежность
119 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 205%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 472
Прибыльных трейдов:
4 348 (79.45%)
Убыточных трейдов:
1 124 (20.54%)
Лучший трейд:
3 020.94 EUR
Худший трейд:
-933.38 EUR
Общая прибыль:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
Общий убыток:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (76.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 118.28 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
95.50%
Макс. загрузка депозита:
84.32%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
2 710 (49.52%)
Коротких трейдов:
2 762 (50.48%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.91 EUR
Средняя прибыль:
13.95 EUR
Средний убыток:
-44.65 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 906.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 906.16 EUR (12)
Прирост в месяц:
1.26%
Годовой прогноз:
17.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.55 EUR
Максимальная:
5 487.04 EUR (41.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.63% (4 912.27 EUR)
По эквити:
83.85% (6 579.09 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 589
GBPJPY 504
AUDCAD 495
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 331
NZDUSD 301
AUDNZD 283
NZDCAD 275
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 2.1K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.6K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -70
NZDUSD 2.6K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 928
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -54K
GBPJPY 21K
AUDCAD 8.2K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -14K
NZDUSD -1.5K
AUDNZD 8K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 020.94 EUR
Худший трейд: -933 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +76.39 EUR
Макс. убыток в серии: -4 906.16 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
еще 90...
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


Нет отзывов
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.