트레이드:
5 474
이익 거래:
4 350 (79.46%)
손실 거래:
1 124 (20.53%)
최고의 거래:
3 020.94 EUR
최악의 거래:
-933.38 EUR
총 수익:
60 711.75 EUR (696 811 pips)
총 손실:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
연속 최대 이익:
44 (76.39 EUR)
연속 최대 이익:
3 118.28 EUR (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
93.52%
최대 입금량:
84.32%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.92
롱(주식매수):
2 711 (49.53%)
숏(주식차입매도):
2 763 (50.47%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.92 EUR
평균 이익:
13.96 EUR
평균 손실:
-44.65 EUR
연속 최대 손실:
12 (-4 906.16 EUR)
연속 최대 손실:
-4 906.16 EUR (12)
월별 성장률:
0.81%
연간 예측:
9.78%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.55 EUR
최대한의:
5 487.04 EUR (41.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.63% (4 912.27 EUR)
자본금별:
83.85% (6 579.09 EUR)
배포
|USDCAD
|590
|GBPJPY
|504
|AUDCAD
|495
|EURUSD
|445
|GBPCAD
|419
|EURJPY
|414
|GBPAUD
|409
|GBPUSD
|332
|GBPCHF
|331
|NZDUSD
|301
|AUDNZD
|283
|NZDCAD
|276
|EURCAD
|210
|XAUUSD
|149
|CADCHF
|122
|EURGBP
|106
|AUDCHF
|88
|USDCAD
|2.2K
|GBPJPY
|1K
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|-3.5K
|GBPCAD
|935
|EURJPY
|563
|GBPAUD
|990
|GBPUSD
|870
|GBPCHF
|-70
|NZDUSD
|2.6K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|963
|EURCAD
|335
|XAUUSD
|211
|CADCHF
|320
|EURGBP
|298
|AUDCHF
|183
|USDCAD
|-54K
|GBPJPY
|21K
|AUDCAD
|8.2K
|EURUSD
|-8.8K
|GBPCAD
|-99K
|EURJPY
|9.6K
|GBPAUD
|-162K
|GBPUSD
|17K
|GBPCHF
|-14K
|NZDUSD
|-1.5K
|AUDNZD
|8K
|NZDCAD
|2.8K
|EURCAD
|4.4K
|XAUUSD
|11K
|CADCHF
|2.7K
|EURGBP
|6.9K
|AUDCHF
|-1.7K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 020.94 EUR
최악의 거래: -933 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +76.39 EUR
연속 최대 손실: -4 906.16 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1349
ICMarketsSC-Live25
|0.70 × 125
FusionMarkets-Demo
|0.70 × 44
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
Axi-US15-Live
|0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
|0.91 × 207
Tickmill-Live05
|0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
|1.07 × 15
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
|1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade
