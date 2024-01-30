리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live18 0.00 × 2 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 9 FPMarkets-Live2 0.11 × 9 FusionMarkets-Live 0.27 × 11 ICMarketsSC-Live17 0.29 × 14 TradeMaxGlobal-Live5 0.44 × 781 ATCBrokers-Live 1 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.53 × 272 ICMarketsSC-Live33 0.62 × 1349 ICMarketsSC-Live25 0.70 × 125 FusionMarkets-Demo 0.70 × 44 MonetaMarkets-Live01 0.71 × 14 ICMarketsSC-Live03 0.78 × 304 Afterprime-Live AP 0.85 × 330 Axi-US15-Live 0.88 × 695 ICMarketsSC-Live20 0.90 × 1085 ICMarketsSC-Live07 0.91 × 207 Tickmill-Live05 0.93 × 14 RoboForex-ECN-3 1.00 × 516 ICMarketsSC-Live26 1.03 × 69 BlueberryMarkets-Live 1.07 × 15 ICTrading-Live27 1.10 × 58 EightcapLtd-Real2 1.14 × 2086 ICMarkets-Live22 1.23 × 179 ICMarketsSC-Live31 1.25 × 729 90 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오