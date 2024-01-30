시그널섹션
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 리뷰
안정성
122
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 206%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 474
이익 거래:
4 350 (79.46%)
손실 거래:
1 124 (20.53%)
최고의 거래:
3 020.94 EUR
최악의 거래:
-933.38 EUR
총 수익:
60 711.75 EUR (696 811 pips)
총 손실:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
연속 최대 이익:
44 (76.39 EUR)
연속 최대 이익:
3 118.28 EUR (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
93.52%
최대 입금량:
84.32%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.92
롱(주식매수):
2 711 (49.53%)
숏(주식차입매도):
2 763 (50.47%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.92 EUR
평균 이익:
13.96 EUR
평균 손실:
-44.65 EUR
연속 최대 손실:
12 (-4 906.16 EUR)
연속 최대 손실:
-4 906.16 EUR (12)
월별 성장률:
0.81%
연간 예측:
9.78%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.55 EUR
최대한의:
5 487.04 EUR (41.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.63% (4 912.27 EUR)
자본금별:
83.85% (6 579.09 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDCAD 590
GBPJPY 504
AUDCAD 495
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 331
NZDUSD 301
AUDNZD 283
NZDCAD 276
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCAD 2.2K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.6K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -70
NZDUSD 2.6K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 963
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCAD -54K
GBPJPY 21K
AUDCAD 8.2K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -14K
NZDUSD -1.5K
AUDNZD 8K
NZDCAD 2.8K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 020.94 EUR
최악의 거래: -933 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +76.39 EUR
연속 최대 손실: -4 906.16 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
FusionMarkets-Demo
0.70 × 44
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
90 더...
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


리뷰 없음
2026.01.06 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
