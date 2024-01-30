- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 362
Profit Trade:
4 275 (79.72%)
Loss Trade:
1 087 (20.27%)
Best Trade:
3 020.94 EUR
Worst Trade:
-826.60 EUR
Profitto lordo:
52 695.18 EUR (686 448 pips)
Perdita lorda:
-43 577.74 EUR (937 471 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (76.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 020.94 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.78%
Massimo carico di deposito:
84.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
2 631 (49.07%)
Short Trade:
2 731 (50.93%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.70 EUR
Profitto medio:
12.33 EUR
Perdita media:
-40.09 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-4 906.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 906.16 EUR (12)
Crescita mensile:
-0.29%
Previsione annuale:
-2.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.55 EUR
Massimale:
4 912.27 EUR (74.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.63% (4 912.27 EUR)
Per equità:
83.85% (6 579.09 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|570
|GBPJPY
|504
|AUDCAD
|472
|EURUSD
|445
|GBPCAD
|419
|EURJPY
|414
|GBPAUD
|409
|GBPUSD
|332
|GBPCHF
|312
|NZDUSD
|279
|AUDNZD
|270
|NZDCAD
|261
|EURCAD
|210
|XAUUSD
|149
|CADCHF
|122
|EURGBP
|106
|AUDCHF
|88
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|1.9K
|GBPJPY
|1K
|AUDCAD
|2.3K
|EURUSD
|-3.5K
|GBPCAD
|935
|EURJPY
|563
|GBPAUD
|990
|GBPUSD
|870
|GBPCHF
|-240
|NZDUSD
|2.4K
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|614
|EURCAD
|335
|XAUUSD
|211
|CADCHF
|320
|EURGBP
|298
|AUDCHF
|183
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-56K
|GBPJPY
|21K
|AUDCAD
|7.1K
|EURUSD
|-8.8K
|GBPCAD
|-99K
|EURJPY
|9.6K
|GBPAUD
|-162K
|GBPUSD
|17K
|GBPCHF
|-11K
|NZDUSD
|4.6K
|AUDNZD
|7.2K
|NZDCAD
|1.6K
|EURCAD
|4.4K
|XAUUSD
|11K
|CADCHF
|2.7K
|EURGBP
|6.9K
|AUDCHF
|-1.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 020.94 EUR
Worst Trade: -827 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +76.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -4 906.16 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1349
|
ICMarketsSC-Live25
|0.70 × 125
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.77 × 35
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
Axi-US15-Live
|0.88 × 695
|
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 1085
|
ICMarketsSC-Live07
|0.91 × 207
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 14
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 516
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 69
|
BlueberryMarkets-Live
|1.07 × 15
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 179
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
