Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 recensioni
Affidabilità
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 188%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 362
Profit Trade:
4 275 (79.72%)
Loss Trade:
1 087 (20.27%)
Best Trade:
3 020.94 EUR
Worst Trade:
-826.60 EUR
Profitto lordo:
52 695.18 EUR (686 448 pips)
Perdita lorda:
-43 577.74 EUR (937 471 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (76.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 020.94 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.78%
Massimo carico di deposito:
84.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
2 631 (49.07%)
Short Trade:
2 731 (50.93%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.70 EUR
Profitto medio:
12.33 EUR
Perdita media:
-40.09 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-4 906.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 906.16 EUR (12)
Crescita mensile:
-0.29%
Previsione annuale:
-2.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.55 EUR
Massimale:
4 912.27 EUR (74.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.63% (4 912.27 EUR)
Per equità:
83.85% (6 579.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 570
GBPJPY 504
AUDCAD 472
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 312
NZDUSD 279
AUDNZD 270
NZDCAD 261
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 1.9K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.3K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -240
NZDUSD 2.4K
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 614
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -56K
GBPJPY 21K
AUDCAD 7.1K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -11K
NZDUSD 4.6K
AUDNZD 7.2K
NZDCAD 1.6K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 020.94 EUR
Worst Trade: -827 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +76.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -4 906.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
FusionMarkets-Demo
0.77 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
90 più
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
