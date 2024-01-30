- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 472
盈利交易:
4 348 (79.45%)
亏损交易:
1 124 (20.54%)
最好交易:
3 020.94 EUR
最差交易:
-933.38 EUR
毛利:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
毛利亏损:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
最大连续赢利:
44 (76.39 EUR)
最大连续盈利:
3 118.28 EUR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
95.50%
最大入金加载:
84.32%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.91
长期交易:
2 710 (49.52%)
短期交易:
2 762 (50.48%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.91 EUR
平均利润:
13.95 EUR
平均损失:
-44.65 EUR
最大连续失误:
12 (-4 906.16 EUR)
最大连续亏损:
-4 906.16 EUR (12)
每月增长:
1.20%
年度预测:
17.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.55 EUR
最大值:
5 487.04 EUR (41.54%)
相对跌幅:
结余:
43.63% (4 912.27 EUR)
净值:
83.85% (6 579.09 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|589
|GBPJPY
|504
|AUDCAD
|495
|EURUSD
|445
|GBPCAD
|419
|EURJPY
|414
|GBPAUD
|409
|GBPUSD
|332
|GBPCHF
|331
|NZDUSD
|301
|AUDNZD
|283
|NZDCAD
|275
|EURCAD
|210
|XAUUSD
|149
|CADCHF
|122
|EURGBP
|106
|AUDCHF
|88
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|2.1K
|GBPJPY
|1K
|AUDCAD
|2.6K
|EURUSD
|-3.5K
|GBPCAD
|935
|EURJPY
|563
|GBPAUD
|990
|GBPUSD
|870
|GBPCHF
|-70
|NZDUSD
|2.6K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|928
|EURCAD
|335
|XAUUSD
|211
|CADCHF
|320
|EURGBP
|298
|AUDCHF
|183
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-54K
|GBPJPY
|21K
|AUDCAD
|8.2K
|EURUSD
|-8.8K
|GBPCAD
|-99K
|EURJPY
|9.6K
|GBPAUD
|-162K
|GBPUSD
|17K
|GBPCHF
|-14K
|NZDUSD
|-1.5K
|AUDNZD
|8K
|NZDCAD
|2.7K
|EURCAD
|4.4K
|XAUUSD
|11K
|CADCHF
|2.7K
|EURGBP
|6.9K
|AUDCHF
|-1.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 020.94 EUR
最差交易: -933 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +76.39 EUR
最大连续亏损: -4 906.16 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1349
|
FusionMarkets-Demo
|0.69 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|0.70 × 125
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
Axi-US15-Live
|0.88 × 695
|
ICMarketsSC-Live20
|0.90 × 1085
|
ICMarketsSC-Live07
|0.91 × 207
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 14
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 516
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 69
|
BlueberryMarkets-Live
|1.07 × 15
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 179
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
205%
0
0
USD
USD
24K
EUR
EUR
119
99%
5 472
79%
96%
1.20
1.91
EUR
EUR
84%
1:500