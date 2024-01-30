信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Portfolio2
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
可靠性
119
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 205%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 472
盈利交易:
4 348 (79.45%)
亏损交易:
1 124 (20.54%)
最好交易:
3 020.94 EUR
最差交易:
-933.38 EUR
毛利:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
毛利亏损:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
最大连续赢利:
44 (76.39 EUR)
最大连续盈利:
3 118.28 EUR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
95.50%
最大入金加载:
84.32%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.91
长期交易:
2 710 (49.52%)
短期交易:
2 762 (50.48%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.91 EUR
平均利润:
13.95 EUR
平均损失:
-44.65 EUR
最大连续失误:
12 (-4 906.16 EUR)
最大连续亏损:
-4 906.16 EUR (12)
每月增长:
1.20%
年度预测:
17.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.55 EUR
最大值:
5 487.04 EUR (41.54%)
相对跌幅:
结余:
43.63% (4 912.27 EUR)
净值:
83.85% (6 579.09 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 589
GBPJPY 504
AUDCAD 495
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 331
NZDUSD 301
AUDNZD 283
NZDCAD 275
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 2.1K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.6K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -70
NZDUSD 2.6K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 928
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD -54K
GBPJPY 21K
AUDCAD 8.2K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -14K
NZDUSD -1.5K
AUDNZD 8K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 020.94 EUR
最差交易: -933 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +76.39 EUR
最大连续亏损: -4 906.16 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
