Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio2

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 comentarios
Fiabilidad
119 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 205%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 472
Transacciones Rentables:
4 348 (79.45%)
Transacciones Irrentables:
1 124 (20.54%)
Mejor transacción:
3 020.94 EUR
Peor transacción:
-933.38 EUR
Beneficio Bruto:
60 663.70 EUR (696 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-50 186.40 EUR (951 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (76.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
3 118.28 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
95.50%
Carga máxima del depósito:
84.32%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.91
Transacciones Largas:
2 710 (49.52%)
Transacciones Cortas:
2 762 (50.48%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.91 EUR
Beneficio medio:
13.95 EUR
Pérdidas medias:
-44.65 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-4 906.16 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 906.16 EUR (12)
Crecimiento al mes:
1.06%
Pronóstico anual:
13.58%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.55 EUR
Máxima:
5 487.04 EUR (41.54%)
Reducción relativa:
De balance:
43.63% (4 912.27 EUR)
De fondos:
83.85% (6 579.09 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 589
GBPJPY 504
AUDCAD 495
EURUSD 445
GBPCAD 419
EURJPY 414
GBPAUD 409
GBPUSD 332
GBPCHF 331
NZDUSD 301
AUDNZD 283
NZDCAD 275
EURCAD 210
XAUUSD 149
CADCHF 122
EURGBP 106
AUDCHF 88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 2.1K
GBPJPY 1K
AUDCAD 2.6K
EURUSD -3.5K
GBPCAD 935
EURJPY 563
GBPAUD 990
GBPUSD 870
GBPCHF -70
NZDUSD 2.6K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 928
EURCAD 335
XAUUSD 211
CADCHF 320
EURGBP 298
AUDCHF 183
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD -54K
GBPJPY 21K
AUDCAD 8.2K
EURUSD -8.8K
GBPCAD -99K
EURJPY 9.6K
GBPAUD -162K
GBPUSD 17K
GBPCHF -14K
NZDUSD -1.5K
AUDNZD 8K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 4.4K
XAUUSD 11K
CADCHF 2.7K
EURGBP 6.9K
AUDCHF -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 020.94 EUR
Peor transacción: -933 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +76.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -4 906.16 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1349
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.70 × 125
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
Axi-US15-Live
0.88 × 695
ICMarketsSC-Live20
0.90 × 1085
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 207
Tickmill-Live05
0.93 × 14
RoboForex-ECN-3
1.00 × 516
ICMarketsSC-Live26
1.03 × 69
BlueberryMarkets-Live
1.07 × 15
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
ICMarkets-Live22
1.23 × 179
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


No hay comentarios
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Portfolio2
30 USD al mes
205%
0
0
USD
24K
EUR
119
99%
5 472
79%
96%
1.20
1.91
EUR
84%
1:500
Copiar

