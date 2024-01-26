SinyallerBölümler
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 76%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 362
Kârla kapanan işlemler:
651 (47.79%)
Zararla kapanan işlemler:
711 (52.20%)
En iyi işlem:
176.00 BRL
En kötü işlem:
-136.00 BRL
Brüt kâr:
26 453.00 BRL (132 265 pips)
Brüt zarar:
-24 943.00 BRL (124 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (196.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
440.00 BRL (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
6.29%
Maks. mevduat yükü:
15.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
677 (49.71%)
Satış işlemleri:
685 (50.29%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.11 BRL
Ortalama kâr:
40.63 BRL
Ortalama zarar:
-35.08 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-359.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-359.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
10.03%
Yıllık tahmin:
121.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.00 BRL
Maksimum:
1 188.00 BRL (33.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.35% (1 188.00 BRL)
Varlığa göre:
6.26% (201.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WING25 109
WINV25 96
WING24 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WING25 69
WINV25 169
WING24 191
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WING25 785
WINV25 1.9K
WING24 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.00 BRL
En kötü işlem: -136 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +196.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -359.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


İnceleme yok
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
