- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 362
Kârla kapanan işlemler:
651 (47.79%)
Zararla kapanan işlemler:
711 (52.20%)
En iyi işlem:
176.00 BRL
En kötü işlem:
-136.00 BRL
Brüt kâr:
26 453.00 BRL (132 265 pips)
Brüt zarar:
-24 943.00 BRL (124 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (196.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
440.00 BRL (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
6.29%
Maks. mevduat yükü:
15.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
677 (49.71%)
Satış işlemleri:
685 (50.29%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
1.11 BRL
Ortalama kâr:
40.63 BRL
Ortalama zarar:
-35.08 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-359.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-359.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
10.03%
Yıllık tahmin:
121.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.00 BRL
Maksimum:
1 188.00 BRL (33.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.35% (1 188.00 BRL)
Varlığa göre:
6.26% (201.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WING25
|109
|WINV25
|96
|WING24
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WING25
|69
|WINV25
|169
|WING24
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WING25
|785
|WINV25
|1.9K
|WING24
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.00 BRL
En kötü işlem: -136 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +196.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -359.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
76%
0
0
USD
USD
3.5K
BRL
BRL
88
100%
1 362
47%
6%
1.06
1.11
BRL
BRL
33%
1:1