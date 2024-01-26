- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 539
Прибыльных трейдов:
723 (46.97%)
Убыточных трейдов:
816 (53.02%)
Лучший трейд:
196.00 BRL
Худший трейд:
-187.00 BRL
Общая прибыль:
29 781.00 BRL (148 905 pips)
Общий убыток:
-29 704.00 BRL (148 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (268.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
440.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
6.29%
Макс. загрузка депозита:
15.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
773 (50.23%)
Коротких трейдов:
766 (49.77%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 BRL
Средняя прибыль:
41.19 BRL
Средний убыток:
-36.40 BRL
Макс. серия проигрышей:
9 (-359.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-390.00 BRL (4)
Прирост в месяц:
-28.48%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.00 BRL
Максимальная:
1 709.00 BRL (45.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.36% (1 709.00 BRL)
По эквити:
6.26% (201.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINV25
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WINZ25
|123
|WING25
|109
|WING24
|31
|WING26
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINV25
|-49
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WINZ25
|-296
|WING25
|69
|WING24
|191
|WING26
|-118
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINV25
|-560
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WINZ25
|-3.4K
|WING25
|785
|WING24
|2.2K
|WING26
|-1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +196.00 BRL
Худший трейд: -187 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +268.00 BRL
Макс. убыток в серии: -359.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
