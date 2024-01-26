СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader Tendencia
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0 отзывов
Надежность
100 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 4%
XPMT5-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 539
Прибыльных трейдов:
723 (46.97%)
Убыточных трейдов:
816 (53.02%)
Лучший трейд:
196.00 BRL
Худший трейд:
-187.00 BRL
Общая прибыль:
29 781.00 BRL (148 905 pips)
Общий убыток:
-29 704.00 BRL (148 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (268.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
440.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
6.29%
Макс. загрузка депозита:
15.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
773 (50.23%)
Коротких трейдов:
766 (49.77%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.05 BRL
Средняя прибыль:
41.19 BRL
Средний убыток:
-36.40 BRL
Макс. серия проигрышей:
9 (-359.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-390.00 BRL (4)
Прирост в месяц:
-28.48%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.00 BRL
Максимальная:
1 709.00 BRL (45.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.36% (1 709.00 BRL)
По эквити:
6.26% (201.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINV25 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WINZ25 123
WING25 109
WING24 31
WING26 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINV25 -49
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WINZ25 -296
WING25 69
WING24 191
WING26 -118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINV25 -560
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WINZ25 -3.4K
WING25 785
WING24 2.2K
WING26 -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +196.00 BRL
Худший трейд: -187 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +268.00 BRL
Макс. убыток в серии: -359.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Нет отзывов
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lavoazzie Robotrader Tendencia
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
2.1K
BRL
100
100%
1 539
46%
6%
1.00
0.05
BRL
45%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.