Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
レビュー0件
信頼性
101週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 3%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 541
利益トレード:
724 (46.98%)
損失トレード:
817 (53.02%)
ベストトレード:
196.00 BRL
最悪のトレード:
-187.00 BRL
総利益:
29 825.00 BRL (149 125 pips)
総損失:
-29 766.00 BRL (148 830 pips)
最大連続の勝ち:
7 (268.00 BRL)
最大連続利益:
440.00 BRL (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
6.29%
最大入金額:
15.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
0.03
長いトレード:
774 (50.23%)
短いトレード:
767 (49.77%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.04 BRL
平均利益:
41.19 BRL
平均損失:
-36.43 BRL
最大連続の負け:
9 (-359.00 BRL)
最大連続損失:
-390.00 BRL (4)
月間成長:
-24.25%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
131.00 BRL
最大の:
1 709.00 BRL (45.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.36% (1 709.00 BRL)
エクイティによる:
6.26% (201.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINV25 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WINZ25 123
WING25 109
WING24 31
WING26 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINV25 -49
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WINZ25 -296
WING25 69
WING24 191
WING26 -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINV25 -560
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WINZ25 -3.4K
WING25 785
WING24 2.2K
WING26 -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +196.00 BRL
最悪のトレード: -187 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +268.00 BRL
最大連続損失: -359.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


レビューなし
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
