- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 541
利益トレード:
724 (46.98%)
損失トレード:
817 (53.02%)
ベストトレード:
196.00 BRL
最悪のトレード:
-187.00 BRL
総利益:
29 825.00 BRL (149 125 pips)
総損失:
-29 766.00 BRL (148 830 pips)
最大連続の勝ち:
7 (268.00 BRL)
最大連続利益:
440.00 BRL (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
6.29%
最大入金額:
15.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
0.03
長いトレード:
774 (50.23%)
短いトレード:
767 (49.77%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.04 BRL
平均利益:
41.19 BRL
平均損失:
-36.43 BRL
最大連続の負け:
9 (-359.00 BRL)
最大連続損失:
-390.00 BRL (4)
月間成長:
-24.25%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
131.00 BRL
最大の:
1 709.00 BRL (45.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.36% (1 709.00 BRL)
エクイティによる:
6.26% (201.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINV25
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WINZ25
|123
|WING25
|109
|WING24
|31
|WING26
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINV25
|-49
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WINZ25
|-296
|WING25
|69
|WING24
|191
|WING26
|-126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINV25
|-560
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WINZ25
|-3.4K
|WING25
|785
|WING24
|2.2K
|WING26
|-1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +196.00 BRL
最悪のトレード: -187 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +268.00 BRL
最大連続損失: -359.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
レビューなし
