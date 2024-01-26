SignauxSections
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 78%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 360
Bénéfice trades:
651 (47.86%)
Perte trades:
709 (52.13%)
Meilleure transaction:
176.00 BRL
Pire transaction:
-136.00 BRL
Bénéfice brut:
26 453.00 BRL (132 265 pips)
Perte brute:
-24 894.00 BRL (124 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (196.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
440.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
6.29%
Charge de dépôt maximale:
15.62%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
676 (49.71%)
Courts trades:
684 (50.29%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
1.15 BRL
Bénéfice moyen:
40.63 BRL
Perte moyenne:
-35.11 BRL
Pertes consécutives maximales:
9 (-359.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-359.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
11.74%
Prévision annuelle:
142.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
131.00 BRL
Maximal:
1 188.00 BRL (33.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.35% (1 188.00 BRL)
Par fonds propres:
6.26% (201.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WING25 109
WINV25 94
WING24 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WING25 69
WINV25 190
WING24 191
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WING25 785
WINV25 2.2K
WING24 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.00 BRL
Pire transaction: -136 BRL
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +196.00 BRL
Perte consécutive maximale: -359.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
