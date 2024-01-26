- Croissance
Trades:
1 360
Bénéfice trades:
651 (47.86%)
Perte trades:
709 (52.13%)
Meilleure transaction:
176.00 BRL
Pire transaction:
-136.00 BRL
Bénéfice brut:
26 453.00 BRL (132 265 pips)
Perte brute:
-24 894.00 BRL (124 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (196.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
440.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
6.29%
Charge de dépôt maximale:
15.62%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
676 (49.71%)
Courts trades:
684 (50.29%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
1.15 BRL
Bénéfice moyen:
40.63 BRL
Perte moyenne:
-35.11 BRL
Pertes consécutives maximales:
9 (-359.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-359.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
11.74%
Prévision annuelle:
142.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
131.00 BRL
Maximal:
1 188.00 BRL (33.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.35% (1 188.00 BRL)
Par fonds propres:
6.26% (201.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WING25
|109
|WINV25
|94
|WING24
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WING25
|69
|WINV25
|190
|WING24
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WING25
|785
|WINV25
|2.2K
|WING24
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
