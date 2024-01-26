시그널섹션
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0 리뷰
안정성
102
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 31%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 558
이익 거래:
738 (47.36%)
손실 거래:
820 (52.63%)
최고의 거래:
196.00 BRL
최악의 거래:
-187.00 BRL
총 수익:
30 489.00 BRL (152 445 pips)
총 손실:
-29 869.00 BRL (149 345 pips)
연속 최대 이익:
9 (362.00 BRL)
연속 최대 이익:
440.00 BRL (5)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
6.29%
최대 입금량:
15.62%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
45 분
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
781 (50.13%)
숏(주식차입매도):
777 (49.87%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.40 BRL
평균 이익:
41.31 BRL
평균 손실:
-36.43 BRL
연속 최대 손실:
9 (-359.00 BRL)
연속 최대 손실:
-390.00 BRL (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
131.00 BRL
최대한의:
1 741.00 BRL (46.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.20% (1 741.00 BRL)
자본금별:
6.26% (201.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINV25 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WINZ25 123
WING25 109
WING26 32
WING24 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINV25 -49
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WINZ25 -296
WING25 69
WING26 122
WING24 191
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINV25 -560
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WINZ25 -3.4K
WING25 785
WING26 1.4K
WING24 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +196.00 BRL
최악의 거래: -187 BRL
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +362.00 BRL
연속 최대 손실: -359.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


리뷰 없음
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
