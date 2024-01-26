- 자본
트레이드:
1 558
이익 거래:
738 (47.36%)
손실 거래:
820 (52.63%)
최고의 거래:
196.00 BRL
최악의 거래:
-187.00 BRL
총 수익:
30 489.00 BRL (152 445 pips)
총 손실:
-29 869.00 BRL (149 345 pips)
연속 최대 이익:
9 (362.00 BRL)
연속 최대 이익:
440.00 BRL (5)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
6.29%
최대 입금량:
15.62%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
45 분
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
781 (50.13%)
숏(주식차입매도):
777 (49.87%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.40 BRL
평균 이익:
41.31 BRL
평균 손실:
-36.43 BRL
연속 최대 손실:
9 (-359.00 BRL)
연속 최대 손실:
-390.00 BRL (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
131.00 BRL
최대한의:
1 741.00 BRL (46.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.20% (1 741.00 BRL)
자본금별:
6.26% (201.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINV25
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WINZ25
|123
|WING25
|109
|WING26
|32
|WING24
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINV25
|-49
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WINZ25
|-296
|WING25
|69
|WING26
|122
|WING24
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINV25
|-560
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WINZ25
|-3.4K
|WING25
|785
|WING26
|1.4K
|WING24
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
최고의 거래: +196.00 BRL
최악의 거래: -187 BRL
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +362.00 BRL
연속 최대 손실: -359.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
2.6K
BRL
BRL
102
100%
1 558
47%
6%
1.02
0.40
BRL
BRL
46%
1:1