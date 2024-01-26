SegnaliSezioni
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 76%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 362
Profit Trade:
651 (47.79%)
Loss Trade:
711 (52.20%)
Best Trade:
176.00 BRL
Worst Trade:
-136.00 BRL
Profitto lordo:
26 453.00 BRL (132 265 pips)
Perdita lorda:
-24 943.00 BRL (124 715 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (196.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
440.00 BRL (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
6.29%
Massimo carico di deposito:
15.62%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
677 (49.71%)
Short Trade:
685 (50.29%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.11 BRL
Profitto medio:
40.63 BRL
Perdita media:
-35.08 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-359.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-359.00 BRL (9)
Crescita mensile:
9.38%
Previsione annuale:
113.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.00 BRL
Massimale:
1 188.00 BRL (33.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.35% (1 188.00 BRL)
Per equità:
6.26% (201.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WING25 109
WINV25 96
WING24 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WING25 69
WINV25 169
WING24 191
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WING25 785
WINV25 1.9K
WING24 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.00 BRL
Worst Trade: -136 BRL
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +196.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -359.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Non ci sono recensioni
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
