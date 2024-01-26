- Crescita
Trade:
1 362
Profit Trade:
651 (47.79%)
Loss Trade:
711 (52.20%)
Best Trade:
176.00 BRL
Worst Trade:
-136.00 BRL
Profitto lordo:
26 453.00 BRL (132 265 pips)
Perdita lorda:
-24 943.00 BRL (124 715 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (196.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
440.00 BRL (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
6.29%
Massimo carico di deposito:
15.62%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
677 (49.71%)
Short Trade:
685 (50.29%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
1.11 BRL
Profitto medio:
40.63 BRL
Perdita media:
-35.08 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-359.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-359.00 BRL (9)
Crescita mensile:
9.38%
Previsione annuale:
113.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.00 BRL
Massimale:
1 188.00 BRL (33.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.35% (1 188.00 BRL)
Per equità:
6.26% (201.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WING25
|109
|WINV25
|96
|WING24
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WING25
|69
|WINV25
|169
|WING24
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WING25
|785
|WINV25
|1.9K
|WING24
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.00 BRL
Worst Trade: -136 BRL
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +196.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -359.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
