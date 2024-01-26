SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader Tendencia
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0 comentários
Confiabilidade
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 3%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 541
Negociações com lucro:
724 (46.98%)
Negociações com perda:
817 (53.02%)
Melhor negociação:
196.00 BRL
Pior negociação:
-187.00 BRL
Lucro bruto:
29 825.00 BRL (149 125 pips)
Perda bruta:
-29 766.00 BRL (148 830 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (268.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
440.00 BRL (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
6.29%
Depósito máximo carregado:
15.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
774 (50.23%)
Negociações curtas:
767 (49.77%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.04 BRL
Lucro médio:
41.19 BRL
Perda média:
-36.43 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-359.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-390.00 BRL (4)
Crescimento mensal:
-26.60%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
131.00 BRL
Máximo:
1 709.00 BRL (45.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.36% (1 709.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
6.26% (201.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINV25 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WINZ25 123
WING25 109
WING24 31
WING26 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINV25 -49
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WINZ25 -296
WING25 69
WING24 191
WING26 -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINV25 -560
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WINZ25 -3.4K
WING25 785
WING24 2.2K
WING26 -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +196.00 BRL
Pior negociação: -187 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +268.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -359.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Sem comentários
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Lavoazzie Robotrader Tendencia
30 USD por mês
3%
0
0
USD
2.1K
BRL
101
100%
1 541
46%
6%
1.00
0.04
BRL
45%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.