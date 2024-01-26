- Crescimento
Negociações:
1 541
Negociações com lucro:
724 (46.98%)
Negociações com perda:
817 (53.02%)
Melhor negociação:
196.00 BRL
Pior negociação:
-187.00 BRL
Lucro bruto:
29 825.00 BRL (149 125 pips)
Perda bruta:
-29 766.00 BRL (148 830 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (268.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
440.00 BRL (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
6.29%
Depósito máximo carregado:
15.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
774 (50.23%)
Negociações curtas:
767 (49.77%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.04 BRL
Lucro médio:
41.19 BRL
Perda média:
-36.43 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-359.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-390.00 BRL (4)
Crescimento mensal:
-26.60%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
131.00 BRL
Máximo:
1 709.00 BRL (45.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.36% (1 709.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
6.26% (201.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINV25
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WINZ25
|123
|WING25
|109
|WING24
|31
|WING26
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINV25
|-49
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WINZ25
|-296
|WING25
|69
|WING24
|191
|WING26
|-126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINV25
|-560
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WINZ25
|-3.4K
|WING25
|785
|WING24
|2.2K
|WING26
|-1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +196.00 BRL
Pior negociação: -187 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +268.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -359.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
