信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader Tendencia
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0条评论
可靠性
100
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 4%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 539
盈利交易:
723 (46.97%)
亏损交易:
816 (53.02%)
最好交易:
196.00 BRL
最差交易:
-187.00 BRL
毛利:
29 781.00 BRL (148 905 pips)
毛利亏损:
-29 704.00 BRL (148 520 pips)
最大连续赢利:
7 (268.00 BRL)
最大连续盈利:
440.00 BRL (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
6.29%
最大入金加载:
15.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.05
长期交易:
773 (50.23%)
短期交易:
766 (49.77%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 BRL
平均利润:
41.19 BRL
平均损失:
-36.40 BRL
最大连续失误:
9 (-359.00 BRL)
最大连续亏损:
-390.00 BRL (4)
每月增长:
-26.76%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
131.00 BRL
最大值:
1 709.00 BRL (45.36%)
相对跌幅:
结余:
45.36% (1 709.00 BRL)
净值:
6.26% (201.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINV25 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WINZ25 123
WING25 109
WING24 31
WING26 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINV25 -49
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WINZ25 -296
WING25 69
WING24 191
WING26 -118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINV25 -560
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WINZ25 -3.4K
WING25 785
WING24 2.2K
WING26 -1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +196.00 BRL
最差交易: -187 BRL
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +268.00 BRL
最大连续亏损: -359.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


没有评论
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lavoazzie Robotrader Tendencia
每月30 USD
4%
0
0
USD
2.1K
BRL
100
100%
1 539
46%
6%
1.00
0.05
BRL
45%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载