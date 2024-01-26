- 成长
交易:
1 539
盈利交易:
723 (46.97%)
亏损交易:
816 (53.02%)
最好交易:
196.00 BRL
最差交易:
-187.00 BRL
毛利:
29 781.00 BRL (148 905 pips)
毛利亏损:
-29 704.00 BRL (148 520 pips)
最大连续赢利:
7 (268.00 BRL)
最大连续盈利:
440.00 BRL (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
6.29%
最大入金加载:
15.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.05
长期交易:
773 (50.23%)
短期交易:
766 (49.77%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.05 BRL
平均利润:
41.19 BRL
平均损失:
-36.40 BRL
最大连续失误:
9 (-359.00 BRL)
最大连续亏损:
-390.00 BRL (4)
每月增长:
-26.76%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
131.00 BRL
最大值:
1 709.00 BRL (45.36%)
相对跌幅:
结余:
45.36% (1 709.00 BRL)
净值:
6.26% (201.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINV25
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WINZ25
|123
|WING25
|109
|WING24
|31
|WING26
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINV25
|-49
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WINZ25
|-296
|WING25
|69
|WING24
|191
|WING26
|-118
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINV25
|-560
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WINZ25
|-3.4K
|WING25
|785
|WING24
|2.2K
|WING26
|-1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +196.00 BRL
最差交易: -187 BRL
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +268.00 BRL
最大连续亏损: -359.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
