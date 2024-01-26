- Incremento
Total de Trades:
1 541
Transacciones Rentables:
724 (46.98%)
Transacciones Irrentables:
817 (53.02%)
Mejor transacción:
196.00 BRL
Peor transacción:
-187.00 BRL
Beneficio Bruto:
29 825.00 BRL (149 125 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 766.00 BRL (148 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (268.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
440.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
6.29%
Carga máxima del depósito:
15.62%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.03
Transacciones Largas:
774 (50.23%)
Transacciones Cortas:
767 (49.77%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.04 BRL
Beneficio medio:
41.19 BRL
Pérdidas medias:
-36.43 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-359.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-390.00 BRL (4)
Crecimiento al mes:
-25.94%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
131.00 BRL
Máxima:
1 709.00 BRL (45.36%)
Reducción relativa:
De balance:
45.36% (1 709.00 BRL)
De fondos:
6.26% (201.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINV24
|151
|WINM25
|150
|WINQ25
|147
|WINJ24
|143
|WINZ24
|137
|WINV25
|137
|WINQ24
|135
|WINJ25
|133
|WINM24
|130
|WINZ25
|123
|WING25
|109
|WING24
|31
|WING26
|15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINV24
|-204
|WINM25
|151
|WINQ25
|-164
|WINJ24
|238
|WINZ24
|-168
|WINV25
|-49
|WINQ24
|248
|WINJ25
|201
|WINM24
|-66
|WINZ25
|-296
|WING25
|69
|WING24
|191
|WING26
|-126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINV24
|-2.3K
|WINM25
|1.7K
|WINQ25
|-1.9K
|WINJ24
|2.7K
|WINZ24
|-1.9K
|WINV25
|-560
|WINQ24
|2.8K
|WINJ25
|2.3K
|WINM24
|-745
|WINZ25
|-3.4K
|WING25
|785
|WING24
|2.2K
|WING26
|-1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +196.00 BRL
Peor transacción: -187 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +268.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -359.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
