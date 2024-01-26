SeñalesSecciones
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Tendencia

Renato Takahashi
0 comentarios
Fiabilidad
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 3%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 541
Transacciones Rentables:
724 (46.98%)
Transacciones Irrentables:
817 (53.02%)
Mejor transacción:
196.00 BRL
Peor transacción:
-187.00 BRL
Beneficio Bruto:
29 825.00 BRL (149 125 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 766.00 BRL (148 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (268.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
440.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
6.29%
Carga máxima del depósito:
15.62%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.03
Transacciones Largas:
774 (50.23%)
Transacciones Cortas:
767 (49.77%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.04 BRL
Beneficio medio:
41.19 BRL
Pérdidas medias:
-36.43 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-359.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-390.00 BRL (4)
Crecimiento al mes:
-25.94%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
131.00 BRL
Máxima:
1 709.00 BRL (45.36%)
Reducción relativa:
De balance:
45.36% (1 709.00 BRL)
De fondos:
6.26% (201.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINV24 151
WINM25 150
WINQ25 147
WINJ24 143
WINZ24 137
WINV25 137
WINQ24 135
WINJ25 133
WINM24 130
WINZ25 123
WING25 109
WING24 31
WING26 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINV24 -204
WINM25 151
WINQ25 -164
WINJ24 238
WINZ24 -168
WINV25 -49
WINQ24 248
WINJ25 201
WINM24 -66
WINZ25 -296
WING25 69
WING24 191
WING26 -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINV24 -2.3K
WINM25 1.7K
WINQ25 -1.9K
WINJ24 2.7K
WINZ24 -1.9K
WINV25 -560
WINQ24 2.8K
WINJ25 2.3K
WINM24 -745
WINZ25 -3.4K
WING25 785
WING24 2.2K
WING26 -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +196.00 BRL
Peor transacción: -187 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +268.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -359.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

A configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


No hay comentarios
2024.05.03 19:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.02 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 21:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.05 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.09 18:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.01.30 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.26 16:28
Share of trading days is too low
2024.01.26 16:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.01.26 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.26 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.01.26 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.01.26 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
