Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 62%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 211
Kârla kapanan işlemler:
1 917 (86.70%)
Zararla kapanan işlemler:
294 (13.30%)
En iyi işlem:
230.02 USD
En kötü işlem:
-81.44 USD
Brüt kâr:
3 451.35 USD (696 289 pips)
Brüt zarar:
-1 967.14 USD (535 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
212 (77.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.52 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
98.92%
Maks. mevduat yükü:
13.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
1 783 (80.64%)
Satış işlemleri:
428 (19.36%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.80 USD
Ortalama zarar:
-6.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-524.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-524.42 USD (14)
Aylık büyüme:
5.25%
Yıllık tahmin:
66.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.79 USD
Maksimum:
583.17 USD (35.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.75% (583.17 USD)
Varlığa göre:
56.97% (653.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDmicro 1481
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDmicro 1.6K
EURUSDmicro -103
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDmicro 144K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +230.02 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +77.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -524.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.27 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 02:52
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
