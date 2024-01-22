SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GMC NASA 43185508
Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
107 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 15%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 307
Gewinntrades:
2 878 (87.02%)
Verlusttrades:
429 (12.97%)
Bester Trade:
235.30 USD
Schlechtester Trade:
-466.27 USD
Bruttoprofit:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
Bruttoverlust:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
212 (77.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.52 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
97.80%
Max deposit load:
13.80%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
2 879 (87.06%)
Short-Positionen:
428 (12.94%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-524.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 432.02 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.84%
Jahresprognose:
119.44%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
161.79 USD
Maximaler:
1 432.50 USD (47.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.27% (1 432.02 USD)
Kapital:
56.97% (653.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDmicro 2577
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDmicro 1.1K
EURUSDmicro -103
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDmicro 174K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +235.30 USD
Schlechtester Trade: -466 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -524.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GMC NASA 43185508
30 USD pro Monat
15%
0
0
USD
2.5K
USD
107
100%
3 307
87%
98%
1.23
0.30
USD
57%
1:500
Kopieren

