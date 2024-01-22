SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GMC NASA 43185508
Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
0 comentários
Confiabilidade
107 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 15%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 307
Negociações com lucro:
2 878 (87.02%)
Negociações com perda:
429 (12.97%)
Melhor negociação:
235.30 USD
Pior negociação:
-466.27 USD
Lucro bruto:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
Perda bruta:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
212 (77.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.52 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
97.80%
Depósito máximo carregado:
13.80%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
2 879 (87.06%)
Negociações curtas:
428 (12.94%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-9.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-524.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 432.02 USD (6)
Crescimento mensal:
9.84%
Previsão anual:
119.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
161.79 USD
Máximo:
1 432.50 USD (47.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.27% (1 432.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.97% (653.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDmicro 2577
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDmicro 1.1K
EURUSDmicro -103
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDmicro 174K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +235.30 USD
Pior negociação: -466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +77.43 USD
Máxima perda consecutiva: -524.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 705 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 05:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
