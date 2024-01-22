- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 307
Negociações com lucro:
2 878 (87.02%)
Negociações com perda:
429 (12.97%)
Melhor negociação:
235.30 USD
Pior negociação:
-466.27 USD
Lucro bruto:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
Perda bruta:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
212 (77.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.52 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
97.80%
Depósito máximo carregado:
13.80%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
2 879 (87.06%)
Negociações curtas:
428 (12.94%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-9.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-524.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 432.02 USD (6)
Crescimento mensal:
9.84%
Previsão anual:
119.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
161.79 USD
Máximo:
1 432.50 USD (47.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.27% (1 432.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.97% (653.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|2577
|EURUSDmicro
|730
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURUSDmicro
|-103
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDmicro
|174K
|EURUSDmicro
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +235.30 USD
Pior negociação: -466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +77.43 USD
Máxima perda consecutiva: -524.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
