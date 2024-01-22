- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 307
盈利交易:
2 878 (87.02%)
亏损交易:
429 (12.97%)
最好交易:
235.30 USD
最差交易:
-466.27 USD
毛利:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
毛利亏损:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
最大连续赢利:
212 (77.43 USD)
最大连续盈利:
255.52 USD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
97.80%
最大入金加载:
13.80%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
65
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.69
长期交易:
2 879 (87.06%)
短期交易:
428 (12.94%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-9.67 USD
最大连续失误:
14 (-524.42 USD)
最大连续亏损:
-1 432.02 USD (6)
每月增长:
9.84%
年度预测:
119.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
161.79 USD
最大值:
1 432.50 USD (47.08%)
相对跌幅:
结余:
50.27% (1 432.02 USD)
净值:
56.97% (653.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|2577
|EURUSDmicro
|730
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURUSDmicro
|-103
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|174K
|EURUSDmicro
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +235.30 USD
最差交易: -466 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +77.43 USD
最大连续亏损: -524.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
107
100%
3 307
87%
98%
1.23
0.30
USD
USD
57%
1:500