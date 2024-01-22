СигналыРазделы
Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
0 отзывов
Надежность
107 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 15%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 307
Прибыльных трейдов:
2 878 (87.02%)
Убыточных трейдов:
429 (12.97%)
Лучший трейд:
235.30 USD
Худший трейд:
-466.27 USD
Общая прибыль:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
Общий убыток:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
Макс. серия выигрышей:
212 (77.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
13.80%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
2 879 (87.06%)
Коротких трейдов:
428 (12.94%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-9.67 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-524.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 432.02 USD (6)
Прирост в месяц:
9.84%
Годовой прогноз:
119.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
161.79 USD
Максимальная:
1 432.50 USD (47.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.27% (1 432.02 USD)
По эквити:
56.97% (653.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 2577
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro 1.1K
EURUSDmicro -103
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro 174K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +235.30 USD
Худший трейд: -466 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +77.43 USD
Макс. убыток в серии: -524.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 705 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 05:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
