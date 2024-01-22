- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 307
Прибыльных трейдов:
2 878 (87.02%)
Убыточных трейдов:
429 (12.97%)
Лучший трейд:
235.30 USD
Худший трейд:
-466.27 USD
Общая прибыль:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
Общий убыток:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
Макс. серия выигрышей:
212 (77.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
13.80%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
2 879 (87.06%)
Коротких трейдов:
428 (12.94%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-9.67 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-524.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 432.02 USD (6)
Прирост в месяц:
9.84%
Годовой прогноз:
119.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
161.79 USD
Максимальная:
1 432.50 USD (47.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.27% (1 432.02 USD)
По эквити:
56.97% (653.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|2577
|EURUSDmicro
|730
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURUSDmicro
|-103
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|174K
|EURUSDmicro
|17K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +235.30 USD
Худший трейд: -466 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +77.43 USD
Макс. убыток в серии: -524.42 USD
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
107
100%
3 307
87%
98%
1.23
0.30
USD
USD
57%
1:500