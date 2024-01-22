SignauxSections
Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 61%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 208
Bénéfice trades:
1 914 (86.68%)
Perte trades:
294 (13.32%)
Meilleure transaction:
230.02 USD
Pire transaction:
-81.44 USD
Bénéfice brut:
3 449.47 USD (695 350 pips)
Perte brute:
-1 967.14 USD (535 398 pips)
Gains consécutifs maximales:
212 (77.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
255.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
98.92%
Charge de dépôt maximale:
13.80%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.54
Longs trades:
1 780 (80.62%)
Courts trades:
428 (19.38%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
1.80 USD
Perte moyenne:
-6.69 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-524.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-524.42 USD (14)
Croissance mensuelle:
5.38%
Prévision annuelle:
65.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
161.79 USD
Maximal:
583.17 USD (35.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.75% (583.17 USD)
Par fonds propres:
56.97% (653.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDmicro 1478
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDmicro 1.6K
EURUSDmicro -103
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDmicro 143K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +230.02 USD
Pire transaction: -81 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +77.43 USD
Perte consécutive maximale: -524.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.27 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 02:52
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
