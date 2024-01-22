SeñalesSecciones
Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
0 comentarios
Fiabilidad
107 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 15%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 307
Transacciones Rentables:
2 878 (87.02%)
Transacciones Irrentables:
429 (12.97%)
Mejor transacción:
235.30 USD
Peor transacción:
-466.27 USD
Beneficio Bruto:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
212 (77.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
97.80%
Carga máxima del depósito:
13.80%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
2 879 (87.06%)
Transacciones Cortas:
428 (12.94%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
1.79 USD
Pérdidas medias:
-9.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-524.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 432.02 USD (6)
Crecimiento al mes:
9.84%
Pronóstico anual:
119.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
161.79 USD
Máxima:
1 432.50 USD (47.08%)
Reducción relativa:
De balance:
50.27% (1 432.02 USD)
De fondos:
56.97% (653.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDmicro 2577
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDmicro 1.1K
EURUSDmicro -103
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDmicro 174K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +235.30 USD
Peor transacción: -466 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +77.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -524.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.25 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 19:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 14:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 705 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 05:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GMC NASA 43185508
30 USD al mes
15%
0
0
USD
2.5K
USD
107
100%
3 307
87%
98%
1.23
0.30
USD
57%
1:500
