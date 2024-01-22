シグナルセクション
Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
レビュー0件
信頼性
107週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 15%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 307
利益トレード:
2 878 (87.02%)
損失トレード:
429 (12.97%)
ベストトレード:
235.30 USD
最悪のトレード:
-466.27 USD
総利益:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
総損失:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
最大連続の勝ち:
212 (77.43 USD)
最大連続利益:
255.52 USD (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
97.80%
最大入金額:
13.80%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
2 879 (87.06%)
短いトレード:
428 (12.94%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-9.67 USD
最大連続の負け:
14 (-524.42 USD)
最大連続損失:
-1 432.02 USD (6)
月間成長:
9.84%
年間予想:
119.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
161.79 USD
最大の:
1 432.50 USD (47.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.27% (1 432.02 USD)
エクイティによる:
56.97% (653.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDmicro 2577
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDmicro 1.1K
EURUSDmicro -103
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDmicro 174K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +235.30 USD
最悪のトレード: -466 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +77.43 USD
最大連続損失: -524.42 USD

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GMC NASA 43185508
30 USD/月
15%
0
0
USD
2.5K
USD
107
100%
3 307
87%
98%
1.23
0.30
USD
57%
1:500
コピー

