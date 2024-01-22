- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 307
利益トレード:
2 878 (87.02%)
損失トレード:
429 (12.97%)
ベストトレード:
235.30 USD
最悪のトレード:
-466.27 USD
総利益:
5 142.18 USD (1 143 918 pips)
総損失:
-4 148.84 USD (953 071 pips)
最大連続の勝ち:
212 (77.43 USD)
最大連続利益:
255.52 USD (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
97.80%
最大入金額:
13.80%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
2 879 (87.06%)
短いトレード:
428 (12.94%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-9.67 USD
最大連続の負け:
14 (-524.42 USD)
最大連続損失:
-1 432.02 USD (6)
月間成長:
9.84%
年間予想:
119.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
161.79 USD
最大の:
1 432.50 USD (47.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.27% (1 432.02 USD)
エクイティによる:
56.97% (653.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|2577
|EURUSDmicro
|730
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|EURUSDmicro
|-103
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDmicro
|174K
|EURUSDmicro
|17K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +235.30 USD
最悪のトレード: -466 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +77.43 USD
最大連続損失: -524.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
107
100%
3 307
87%
98%
1.23
0.30
USD
USD
57%
1:500