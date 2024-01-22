SegnaliSezioni
Danu Hernawan

GMC NASA 43185508

Danu Hernawan
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 62%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 211
Profit Trade:
1 917 (86.70%)
Loss Trade:
294 (13.30%)
Best Trade:
230.02 USD
Worst Trade:
-81.44 USD
Profitto lordo:
3 451.35 USD (696 289 pips)
Perdita lorda:
-1 967.14 USD (535 398 pips)
Vincite massime consecutive:
212 (77.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
98.92%
Massimo carico di deposito:
13.80%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
1 783 (80.64%)
Short Trade:
428 (19.36%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-6.69 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-524.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-524.42 USD (14)
Crescita mensile:
5.33%
Previsione annuale:
66.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.79 USD
Massimale:
583.17 USD (35.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.75% (583.17 USD)
Per equità:
56.97% (653.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 1481
EURUSDmicro 730
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro 1.6K
EURUSDmicro -103
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro 144K
EURUSDmicro 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +230.02 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +77.43 USD
Massima perdita consecutiva: -524.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.27 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 02:52
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
