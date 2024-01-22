SinyallerBölümler
Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

Renato Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 8%
XPMT5-PRD
1:1
İşlemler:
650
Kârla kapanan işlemler:
351 (54.00%)
Zararla kapanan işlemler:
299 (46.00%)
En iyi işlem:
179.00 BRL
En kötü işlem:
-186.00 BRL
Brüt kâr:
15 109.00 BRL (75 545 pips)
Brüt zarar:
-14 870.00 BRL (74 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (846.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
846.00 BRL (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
5.56%
Maks. mevduat yükü:
14.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
328 (50.46%)
Satış işlemleri:
322 (49.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.37 BRL
Ortalama kâr:
43.05 BRL
Ortalama zarar:
-49.73 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-391.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-391.00 BRL (6)
Aylık büyüme:
3.52%
Yıllık tahmin:
42.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
625.00 BRL
Maksimum:
1 289.00 BRL (35.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.18% (1 289.00 BRL)
Varlığa göre:
6.42% (195.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINV25 51
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINV25 -33
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINV25 -375
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



İnceleme yok
