- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
650
Kârla kapanan işlemler:
351 (54.00%)
Zararla kapanan işlemler:
299 (46.00%)
En iyi işlem:
179.00 BRL
En kötü işlem:
-186.00 BRL
Brüt kâr:
15 109.00 BRL (75 545 pips)
Brüt zarar:
-14 870.00 BRL (74 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (846.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
846.00 BRL (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
5.56%
Maks. mevduat yükü:
14.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
328 (50.46%)
Satış işlemleri:
322 (49.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.37 BRL
Ortalama kâr:
43.05 BRL
Ortalama zarar:
-49.73 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-391.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-391.00 BRL (6)
Aylık büyüme:
3.52%
Yıllık tahmin:
42.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
625.00 BRL
Maksimum:
1 289.00 BRL (35.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.18% (1 289.00 BRL)
Varlığa göre:
6.42% (195.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINV25
|51
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINV25
|-33
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINV25
|-375
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.00 BRL
En kötü işlem: -186 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +846.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -391.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
3.2K
BRL
BRL
88
100%
650
54%
6%
1.01
0.37
BRL
BRL
35%
1:1