Trade:
650
Profit Trade:
351 (54.00%)
Loss Trade:
299 (46.00%)
Best Trade:
179.00 BRL
Worst Trade:
-186.00 BRL
Profitto lordo:
15 109.00 BRL (75 545 pips)
Perdita lorda:
-14 870.00 BRL (74 350 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (846.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
846.00 BRL (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
5.56%
Massimo carico di deposito:
14.70%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
328 (50.46%)
Short Trade:
322 (49.54%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.37 BRL
Profitto medio:
43.05 BRL
Perdita media:
-49.73 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-391.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-391.00 BRL (6)
Crescita mensile:
7.68%
Previsione annuale:
93.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
625.00 BRL
Massimale:
1 289.00 BRL (35.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.18% (1 289.00 BRL)
Per equità:
6.42% (195.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINV25
|51
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINV25
|-33
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINV25
|-375
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +179.00 BRL
Worst Trade: -186 BRL
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +846.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -391.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
Non ci sono recensioni
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
3.2K
BRL
BRL
88
100%
650
54%
6%
1.01
0.37
BRL
BRL
35%
1:1