Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

Renato Takahashi
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 8%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
650
Profit Trade:
351 (54.00%)
Loss Trade:
299 (46.00%)
Best Trade:
179.00 BRL
Worst Trade:
-186.00 BRL
Profitto lordo:
15 109.00 BRL (75 545 pips)
Perdita lorda:
-14 870.00 BRL (74 350 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (846.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
846.00 BRL (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
5.56%
Massimo carico di deposito:
14.70%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
328 (50.46%)
Short Trade:
322 (49.54%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.37 BRL
Profitto medio:
43.05 BRL
Perdita media:
-49.73 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-391.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-391.00 BRL (6)
Crescita mensile:
7.68%
Previsione annuale:
93.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
625.00 BRL
Massimale:
1 289.00 BRL (35.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.18% (1 289.00 BRL)
Per equità:
6.42% (195.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINV25 51
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINV25 -33
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINV25 -375
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.00 BRL
Worst Trade: -186 BRL
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +846.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -391.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



