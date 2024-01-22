- 成长
交易:
723
盈利交易:
395 (54.63%)
亏损交易:
328 (45.37%)
最好交易:
179.00 BRL
最差交易:
-186.00 BRL
毛利:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
毛利亏损:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
最大连续赢利:
19 (846.00 BRL)
最大连续盈利:
846.00 BRL (19)
夏普比率:
0.03
交易活动:
5.56%
最大入金加载:
14.70%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.69
长期交易:
368 (50.90%)
短期交易:
355 (49.10%)
利润因子:
1.05
预期回报:
1.23 BRL
平均利润:
44.15 BRL
平均损失:
-50.46 BRL
最大连续失误:
6 (-391.00 BRL)
最大连续亏损:
-391.00 BRL (6)
每月增长:
1.20%
年度预测:
17.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
625.00 BRL
最大值:
1 289.00 BRL (35.18%)
相对跌幅:
结余:
35.18% (1 289.00 BRL)
净值:
6.42% (195.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINV25
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINZ25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|WING26
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINV25
|86
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINZ25
|108
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|WING26
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINV25
|970
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINZ25
|1.2K
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|WING26
|680
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +179.00 BRL
最差交易: -186 BRL
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +846.00 BRL
最大连续亏损: -391.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
3.9K
BRL
BRL
101
100%
723
54%
6%
1.05
1.23
BRL
BRL
35%
1:1