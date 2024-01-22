- Crescimento
Negociações:
723
Negociações com lucro:
395 (54.63%)
Negociações com perda:
328 (45.37%)
Melhor negociação:
179.00 BRL
Pior negociação:
-186.00 BRL
Lucro bruto:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
Perda bruta:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (846.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
846.00 BRL (19)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
5.56%
Depósito máximo carregado:
14.70%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
368 (50.90%)
Negociações curtas:
355 (49.10%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
1.23 BRL
Lucro médio:
44.15 BRL
Perda média:
-50.46 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-391.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-391.00 BRL (6)
Crescimento mensal:
2.96%
Previsão anual:
35.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
625.00 BRL
Máximo:
1 289.00 BRL (35.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.18% (1 289.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
6.42% (195.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINV25
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINZ25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|WING26
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINV25
|86
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINZ25
|108
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|WING26
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINV25
|970
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINZ25
|1.2K
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|WING26
|680
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
