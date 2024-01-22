SinaisSeções
Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

0 comentários
Confiabilidade
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 30%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
723
Negociações com lucro:
395 (54.63%)
Negociações com perda:
328 (45.37%)
Melhor negociação:
179.00 BRL
Pior negociação:
-186.00 BRL
Lucro bruto:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
Perda bruta:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (846.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
846.00 BRL (19)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
5.56%
Depósito máximo carregado:
14.70%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
368 (50.90%)
Negociações curtas:
355 (49.10%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
1.23 BRL
Lucro médio:
44.15 BRL
Perda média:
-50.46 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-391.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-391.00 BRL (6)
Crescimento mensal:
2.96%
Previsão anual:
35.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
625.00 BRL
Máximo:
1 289.00 BRL (35.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.18% (1 289.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
6.42% (195.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINV25 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINZ25 49
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
WING26 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINV25 86
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINZ25 108
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
WING26 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINV25 970
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINZ25 1.2K
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
WING26 680
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +179.00 BRL
Pior negociação: -186 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +846.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -391.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



Sem comentários
2025.11.24 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 583 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 575 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 20:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 514 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Imbalance Autotrader
30 USD por mês
30%
0
0
USD
3.9K
BRL
101
100%
723
54%
6%
1.05
1.23
BRL
35%
1:1
