Всего трейдов:
723
Прибыльных трейдов:
395 (54.63%)
Убыточных трейдов:
328 (45.37%)
Лучший трейд:
179.00 BRL
Худший трейд:
-186.00 BRL
Общая прибыль:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
Общий убыток:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (846.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
846.00 BRL (19)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
5.56%
Макс. загрузка депозита:
14.70%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
368 (50.90%)
Коротких трейдов:
355 (49.10%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.23 BRL
Средняя прибыль:
44.15 BRL
Средний убыток:
-50.46 BRL
Макс. серия проигрышей:
6 (-391.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-391.00 BRL (6)
Прирост в месяц:
1.43%
Годовой прогноз:
17.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
625.00 BRL
Максимальная:
1 289.00 BRL (35.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.18% (1 289.00 BRL)
По эквити:
6.42% (195.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINV25
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINZ25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|WING26
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINV25
|86
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINZ25
|108
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|WING26
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINV25
|970
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINZ25
|1.2K
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|WING26
|680
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +179.00 BRL
Худший трейд: -186 BRL
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +846.00 BRL
Макс. убыток в серии: -391.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
Нет отзывов
