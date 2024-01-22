- 成長
トレード:
723
利益トレード:
395 (54.63%)
損失トレード:
328 (45.37%)
ベストトレード:
179.00 BRL
最悪のトレード:
-186.00 BRL
総利益:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
総損失:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
最大連続の勝ち:
19 (846.00 BRL)
最大連続利益:
846.00 BRL (19)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
5.56%
最大入金額:
14.70%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
368 (50.90%)
短いトレード:
355 (49.10%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
1.23 BRL
平均利益:
44.15 BRL
平均損失:
-50.46 BRL
最大連続の負け:
6 (-391.00 BRL)
最大連続損失:
-391.00 BRL (6)
月間成長:
3.82%
年間予想:
46.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
625.00 BRL
最大の:
1 289.00 BRL (35.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.18% (1 289.00 BRL)
エクイティによる:
6.42% (195.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINV25
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINZ25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|WING26
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINV25
|86
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINZ25
|108
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|WING26
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINV25
|970
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINZ25
|1.2K
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|WING26
|680
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
レビューなし
