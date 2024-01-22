シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Imbalance Autotrader
Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

Renato Takahashi
レビュー0件
信頼性
101週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 30%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
723
利益トレード:
395 (54.63%)
損失トレード:
328 (45.37%)
ベストトレード:
179.00 BRL
最悪のトレード:
-186.00 BRL
総利益:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
総損失:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
最大連続の勝ち:
19 (846.00 BRL)
最大連続利益:
846.00 BRL (19)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
5.56%
最大入金額:
14.70%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
368 (50.90%)
短いトレード:
355 (49.10%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
1.23 BRL
平均利益:
44.15 BRL
平均損失:
-50.46 BRL
最大連続の負け:
6 (-391.00 BRL)
最大連続損失:
-391.00 BRL (6)
月間成長:
3.82%
年間予想:
46.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
625.00 BRL
最大の:
1 289.00 BRL (35.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.18% (1 289.00 BRL)
エクイティによる:
6.42% (195.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINV25 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINZ25 49
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
WING26 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINV25 86
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINZ25 108
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
WING26 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINV25 970
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINZ25 1.2K
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
WING26 680
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +179.00 BRL
最悪のトレード: -186 BRL
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +846.00 BRL
最大連続損失: -391.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



レビューなし
2025.11.24 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 583 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 575 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 20:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 514 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Imbalance Autotrader
30 USD/月
30%
0
0
USD
3.9K
BRL
101
100%
723
54%
6%
1.05
1.23
BRL
35%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください