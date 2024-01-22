- 자본
- 축소
트레이드:
728
이익 거래:
399 (54.80%)
손실 거래:
329 (45.19%)
최고의 거래:
179.00 BRL
최악의 거래:
-186.00 BRL
총 수익:
17 642.00 BRL (88 210 pips)
총 손실:
-16 658.00 BRL (83 290 pips)
연속 최대 이익:
19 (846.00 BRL)
연속 최대 이익:
846.00 BRL (19)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
5.56%
최대 입금량:
14.70%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
369 (50.69%)
숏(주식차입매도):
359 (49.31%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
1.35 BRL
평균 이익:
44.22 BRL
평균 손실:
-50.63 BRL
연속 최대 손실:
6 (-391.00 BRL)
연속 최대 손실:
-391.00 BRL (6)
월별 성장률:
-2.06%
연간 예측:
-25.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
625.00 BRL
최대한의:
1 289.00 BRL (35.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.18% (1 289.00 BRL)
자본금별:
6.42% (195.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINV25
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINZ25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|WING26
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINV25
|86
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINZ25
|108
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|WING26
|101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINV25
|970
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINZ25
|1.2K
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|WING26
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +179.00 BRL
최악의 거래: -186 BRL
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +846.00 BRL
연속 최대 손실: -391.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
