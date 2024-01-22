시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Imbalance Autotrader
Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

Renato Takahashi
0 리뷰
안정성
103
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 33%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
728
이익 거래:
399 (54.80%)
손실 거래:
329 (45.19%)
최고의 거래:
179.00 BRL
최악의 거래:
-186.00 BRL
총 수익:
17 642.00 BRL (88 210 pips)
총 손실:
-16 658.00 BRL (83 290 pips)
연속 최대 이익:
19 (846.00 BRL)
연속 최대 이익:
846.00 BRL (19)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
5.56%
최대 입금량:
14.70%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
369 (50.69%)
숏(주식차입매도):
359 (49.31%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
1.35 BRL
평균 이익:
44.22 BRL
평균 손실:
-50.63 BRL
연속 최대 손실:
6 (-391.00 BRL)
연속 최대 손실:
-391.00 BRL (6)
월별 성장률:
-2.06%
연간 예측:
-25.05%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
625.00 BRL
최대한의:
1 289.00 BRL (35.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.18% (1 289.00 BRL)
자본금별:
6.42% (195.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINV25 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINZ25 49
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
WING26 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINV25 86
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINZ25 108
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
WING26 101
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINV25 970
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINZ25 1.2K
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
WING26 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +179.00 BRL
최악의 거래: -186 BRL
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +846.00 BRL
연속 최대 손실: -391.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



리뷰 없음
2025.12.29 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 583 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 575 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 20:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 514 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Imbalance Autotrader
월별 30 USD
33%
0
0
USD
4K
BRL
103
100%
728
54%
6%
1.05
1.35
BRL
35%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.