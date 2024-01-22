- Croissance
Trades:
648
Bénéfice trades:
349 (53.85%)
Perte trades:
299 (46.14%)
Meilleure transaction:
179.00 BRL
Pire transaction:
-186.00 BRL
Bénéfice brut:
15 084.00 BRL (75 420 pips)
Perte brute:
-14 870.00 BRL (74 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (846.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
846.00 BRL (19)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.56%
Charge de dépôt maximale:
14.70%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
327 (50.46%)
Courts trades:
321 (49.54%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.33 BRL
Bénéfice moyen:
43.22 BRL
Perte moyenne:
-49.73 BRL
Pertes consécutives maximales:
6 (-391.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-391.00 BRL (6)
Croissance mensuelle:
7.20%
Prévision annuelle:
87.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
625.00 BRL
Maximal:
1 289.00 BRL (35.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.18% (1 289.00 BRL)
Par fonds propres:
6.42% (195.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINV25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINV25
|-44
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINV25
|-500
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +179.00 BRL
Pire transaction: -186 BRL
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +846.00 BRL
Perte consécutive maximale: -391.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
