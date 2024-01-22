SignauxSections
Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

Renato Takahashi
0 avis
Fiabilité
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
648
Bénéfice trades:
349 (53.85%)
Perte trades:
299 (46.14%)
Meilleure transaction:
179.00 BRL
Pire transaction:
-186.00 BRL
Bénéfice brut:
15 084.00 BRL (75 420 pips)
Perte brute:
-14 870.00 BRL (74 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (846.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
846.00 BRL (19)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.56%
Charge de dépôt maximale:
14.70%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
327 (50.46%)
Courts trades:
321 (49.54%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.33 BRL
Bénéfice moyen:
43.22 BRL
Perte moyenne:
-49.73 BRL
Pertes consécutives maximales:
6 (-391.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-391.00 BRL (6)
Croissance mensuelle:
7.20%
Prévision annuelle:
87.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
625.00 BRL
Maximal:
1 289.00 BRL (35.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.18% (1 289.00 BRL)
Par fonds propres:
6.42% (195.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINV25 49
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINV25 -44
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINV25 -500
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.00 BRL
Pire transaction: -186 BRL
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +846.00 BRL
Perte consécutive maximale: -391.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



Aucun avis
