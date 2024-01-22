SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Imbalance Autotrader
Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

Renato Takahashi
0 comentarios
Fiabilidad
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 30%
XPMT5-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
723
Transacciones Rentables:
395 (54.63%)
Transacciones Irrentables:
328 (45.37%)
Mejor transacción:
179.00 BRL
Peor transacción:
-186.00 BRL
Beneficio Bruto:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (846.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
846.00 BRL (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
5.56%
Carga máxima del depósito:
14.70%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
368 (50.90%)
Transacciones Cortas:
355 (49.10%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
1.23 BRL
Beneficio medio:
44.15 BRL
Pérdidas medias:
-50.46 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-391.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-391.00 BRL (6)
Crecimiento al mes:
2.96%
Pronóstico anual:
35.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
625.00 BRL
Máxima:
1 289.00 BRL (35.18%)
Reducción relativa:
De balance:
35.18% (1 289.00 BRL)
De fondos:
6.42% (195.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINV25 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINZ25 49
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
WING26 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINV25 86
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINZ25 108
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
WING26 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINV25 970
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINZ25 1.2K
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
WING26 680
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +179.00 BRL
Peor transacción: -186 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +846.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -391.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



No hay comentarios
2025.11.24 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 583 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 575 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 20:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 514 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Imbalance Autotrader
30 USD al mes
30%
0
0
USD
3.9K
BRL
101
100%
723
54%
6%
1.05
1.23
BRL
35%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.