Total de Trades:
723
Transacciones Rentables:
395 (54.63%)
Transacciones Irrentables:
328 (45.37%)
Mejor transacción:
179.00 BRL
Peor transacción:
-186.00 BRL
Beneficio Bruto:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (846.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
846.00 BRL (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
5.56%
Carga máxima del depósito:
14.70%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
368 (50.90%)
Transacciones Cortas:
355 (49.10%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
1.23 BRL
Beneficio medio:
44.15 BRL
Pérdidas medias:
-50.46 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-391.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-391.00 BRL (6)
Crecimiento al mes:
2.96%
Pronóstico anual:
35.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
625.00 BRL
Máxima:
1 289.00 BRL (35.18%)
Reducción relativa:
De balance:
35.18% (1 289.00 BRL)
De fondos:
6.42% (195.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINV25
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINZ25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|WING26
|10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINV25
|86
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINZ25
|108
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|WING26
|60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINV25
|970
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINZ25
|1.2K
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|WING26
|680
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
