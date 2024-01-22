- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
723
Gewinntrades:
395 (54.63%)
Verlusttrades:
328 (45.37%)
Bester Trade:
179.00 BRL
Schlechtester Trade:
-186.00 BRL
Bruttoprofit:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
Bruttoverlust:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (846.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
846.00 BRL (19)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
5.56%
Max deposit load:
14.70%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
368 (50.90%)
Short-Positionen:
355 (49.10%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.23 BRL
Durchschnittlicher Profit:
44.15 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-50.46 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-391.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-391.00 BRL (6)
Wachstum pro Monat :
3.82%
Jahresprognose:
46.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
625.00 BRL
Maximaler:
1 289.00 BRL (35.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.18% (1 289.00 BRL)
Kapital:
6.42% (195.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINJ24
|102
|WINV24
|66
|WINZ24
|65
|WINV25
|65
|WINQ24
|62
|WINJ25
|62
|WINM25
|56
|WING24
|55
|WINZ25
|49
|WINM24
|47
|WINQ25
|44
|WING25
|40
|WING26
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINJ24
|-238
|WINV24
|401
|WINZ24
|-57
|WINV25
|86
|WINQ24
|12
|WINJ25
|148
|WINM25
|-332
|WING24
|15
|WINZ25
|108
|WINM24
|82
|WINQ25
|134
|WING25
|-28
|WING26
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINJ24
|-2.7K
|WINV24
|4.5K
|WINZ24
|-650
|WINV25
|970
|WINQ24
|140
|WINJ25
|1.7K
|WINM25
|-3.8K
|WING24
|175
|WINZ25
|1.2K
|WINM24
|935
|WINQ25
|1.5K
|WING25
|-315
|WING26
|680
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +179.00 BRL
Schlechtester Trade: -186 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +846.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -391.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
USD
3.9K
BRL
BRL
101
100%
723
54%
6%
1.05
1.23
BRL
BRL
35%
1:1