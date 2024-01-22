SignaleKategorien
Renato Takahashi

Imbalance Autotrader

Renato Takahashi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
101 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 30%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
723
Gewinntrades:
395 (54.63%)
Verlusttrades:
328 (45.37%)
Bester Trade:
179.00 BRL
Schlechtester Trade:
-186.00 BRL
Bruttoprofit:
17 440.00 BRL (87 200 pips)
Bruttoverlust:
-16 550.00 BRL (82 750 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (846.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
846.00 BRL (19)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
5.56%
Max deposit load:
14.70%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
368 (50.90%)
Short-Positionen:
355 (49.10%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.23 BRL
Durchschnittlicher Profit:
44.15 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-50.46 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-391.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-391.00 BRL (6)
Wachstum pro Monat :
3.82%
Jahresprognose:
46.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
625.00 BRL
Maximaler:
1 289.00 BRL (35.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.18% (1 289.00 BRL)
Kapital:
6.42% (195.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINJ24 102
WINV24 66
WINZ24 65
WINV25 65
WINQ24 62
WINJ25 62
WINM25 56
WING24 55
WINZ25 49
WINM24 47
WINQ25 44
WING25 40
WING26 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINJ24 -238
WINV24 401
WINZ24 -57
WINV25 86
WINQ24 12
WINJ25 148
WINM25 -332
WING24 15
WINZ25 108
WINM24 82
WINQ25 134
WING25 -28
WING26 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINJ24 -2.7K
WINV24 4.5K
WINZ24 -650
WINV25 970
WINQ24 140
WINJ25 1.7K
WINM25 -3.8K
WING24 175
WINZ25 1.2K
WINM24 935
WINQ25 1.5K
WING25 -315
WING26 680
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +179.00 BRL
Schlechtester Trade: -186 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +846.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -391.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô IMBALANCE Autotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

O robô opera seguindo os grandes players do mercado financeiro, procurando padrões de Fair Value Gap e Order Block no gráfico para posição de ordens de compra e venda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/111740



Keine Bewertungen
2025.11.24 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 583 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 575 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 19:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 520 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 20:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 514 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 21:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
