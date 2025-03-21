SinyallerBölümler
Obilo Nwokogba

Two Quatro G3

Obilo Nwokogba
1 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 297%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
549
Kârla kapanan işlemler:
499 (90.89%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (9.11%)
En iyi işlem:
3.33 USD
En kötü işlem:
-1.87 USD
Brüt kâr:
293.87 USD (88 796 pips)
Brüt zarar:
-20.84 USD (3 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (19.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.60 USD (36)
Sharpe oranı:
1.09
Alım-satım etkinliği:
95.28%
Maks. mevduat yükü:
104.88%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
146.01
Alış işlemleri:
377 (68.67%)
Satış işlemleri:
172 (31.33%)
Kâr faktörü:
14.10
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.87 USD (1)
Aylık büyüme:
3.08%
Yıllık tahmin:
37.37%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.87 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (1.21 USD)
Varlığa göre:
35.86% (59.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 59
CHFJPY 43
GBPJPY 28
AUDCAD 27
USDJPY 25
EURUSD 23
GBPUSD 23
CADJPY 22
AUDJPY 20
USDCAD 19
NZDJPY 17
GBPCAD 17
EURAUD 16
EURGBP 16
USDCHF 16
EURNZD 15
GBPAUD 15
EURCAD 15
GBPCHF 14
AUDCHF 13
USDCNH 13
CADCHF 12
NZDCAD 11
NZDCHF 10
AUDUSD 10
NZDUSD 9
EURCHF 9
GBPNZD 9
HKDJPY 8
AUDNZD 5
EURHKD 4
USDSGD 1
AUDHKD 1
AUDSGD 1
GBPSGD 1
USDHKD 1
EURNOK 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 40
CHFJPY 27
GBPJPY 15
AUDCAD 7
USDJPY 15
EURUSD 14
GBPUSD 11
CADJPY 10
AUDJPY 9
USDCAD 10
NZDJPY 9
GBPCAD 8
EURAUD 7
EURGBP 6
USDCHF 6
EURNZD 7
GBPAUD 9
EURCAD 11
GBPCHF 4
AUDCHF 9
USDCNH 8
CADCHF 3
NZDCAD 1
NZDCHF 1
AUDUSD 5
NZDUSD 3
EURCHF 4
GBPNZD 5
HKDJPY 3
AUDNZD 1
EURHKD 2
USDSGD -1
AUDHKD 0
AUDSGD 0
GBPSGD 1
USDHKD 0
EURNOK 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 5.9K
CHFJPY 4K
GBPJPY 2.3K
AUDCAD 1K
USDJPY 2.2K
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.1K
CADJPY 1.5K
AUDJPY 1.4K
USDCAD 1.4K
NZDJPY 1.4K
GBPCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURGBP 446
USDCHF 509
EURNZD 1.2K
GBPAUD 1.4K
EURCAD 1.5K
GBPCHF 366
AUDCHF 766
USDCNH 6.1K
CADCHF 231
NZDCAD 167
NZDCHF 115
AUDUSD 486
NZDUSD 326
EURCHF 327
GBPNZD 799
HKDJPY 42K
AUDNZD 124
EURHKD 1.4K
USDSGD -129
AUDHKD 35
AUDSGD -3
GBPSGD 73
USDHKD -302
EURNOK 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.33 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US18-Live
0.00 × 7
OspreyFX-Live
0.00 × 4
FXCM-EURReal01
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 6
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 26
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 109
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 254
Alpari-Pro.ECN2
0.04 × 68
OANDA-Japan Live
0.05 × 21
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
ICMarkets-Live15
0.08 × 38
ICMarkets-Live17
0.08 × 953
Pepperstone-Edge03
0.11 × 294
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 157
Tickmill-Live04
0.21 × 539
Pepperstone-Demo02
0.22 × 371
242 daha fazla...
This is a profitable scalping EA for MT4 accounts.

It doesn't use any martingale strategy.
Looks for best opportunities in over 28 pairs of mostly main currencies.

Does not open more than 2 trades at once, keeping your capital safe.

Each trade opened is at a 0.01 lot size, so at any moment in time, the most is
Two 0.01 trades (this will be multiplied in a safe proportion if you have more capital, according to MQL)

The Leverage of this Account is 1:50, so this is a very very safe signal.

Recommended start minimum $100 USD.


For more security and consistency in trading profits:
This EA/Signal uses a hidden Stop Loss/Take Profit invisible to your broker.
This account is on a VPS is hosted by MQL5, which I consider the most reliable VPS host for MT4.

This bot + account has NO STOP LOSS.
We wait till any trade in drawdown comes back into profit, and then the trade closes.

ron_b
194
ron_b 2025.03.21 14:10 
 

No movement with this signal provider for the whole week, just commission and financing charges with my broker. Risk to reward rations does not look worth it. Moving on.

2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 18:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Two Quatro G3
Ayda 1000 USD
297%
0
0
USD
366
USD
87
78%
549
90%
95%
14.10
0.50
USD
36%
1:50
Kopyala

