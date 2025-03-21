シグナルセクション
Obilo Nwokogba

Two Quatro G3

Obilo Nwokogba
レビュー1件
信頼性
98週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 340%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
610
利益トレード:
556 (91.14%)
損失トレード:
54 (8.85%)
ベストトレード:
5.88 USD
最悪のトレード:
-15.68 USD
総利益:
361.32 USD (95 613 pips)
総損失:
-48.65 USD (5 503 pips)
最大連続の勝ち:
37 (19.36 USD)
最大連続利益:
50.16 USD (35)
シャープレシオ:
0.80
取引アクティビティ:
95.28%
最大入金額:
115.72%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
11.78
長いトレード:
391 (64.10%)
短いトレード:
219 (35.90%)
プロフィットファクター:
7.43
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
0.65 USD
平均損失:
-0.90 USD
最大連続の負け:
3 (-26.55 USD)
最大連続損失:
-26.55 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
26.55 USD (6.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.61% (26.55 USD)
エクイティによる:
45.87% (180.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 61
CHFJPY 44
EURUSD 39
USDJPY 30
AUDCAD 29
GBPJPY 28
CADJPY 24
USDCAD 24
GBPUSD 23
NZDUSD 23
AUDJPY 21
USDCHF 18
NZDJPY 17
GBPCAD 17
EURAUD 16
EURGBP 16
AUDUSD 16
EURNZD 15
GBPCHF 15
GBPAUD 15
EURCAD 15
AUDCHF 13
USDCNH 13
CADCHF 12
EURCHF 12
NZDCHF 11
NZDCAD 11
GBPNZD 9
HKDJPY 8
AUDNZD 5
EURHKD 4
USDSGD 1
AUDHKD 1
AUDSGD 1
GBPSGD 1
USDHKD 1
EURNOK 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 42
CHFJPY 28
EURUSD 8
USDJPY 28
AUDCAD 8
GBPJPY 15
CADJPY 13
USDCAD 18
GBPUSD 11
NZDUSD 14
AUDJPY 13
USDCHF 5
NZDJPY 9
GBPCAD 8
EURAUD 7
EURGBP 6
AUDUSD 6
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPAUD 9
EURCAD 11
AUDCHF 9
USDCNH 8
CADCHF 3
EURCHF 5
NZDCHF 3
NZDCAD 1
GBPNZD 5
HKDJPY 3
AUDNZD 1
EURHKD 2
USDSGD -1
AUDHKD 0
AUDSGD 0
GBPSGD 1
USDHKD 0
EURNOK 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 6.2K
CHFJPY 4.1K
EURUSD 1.4K
USDJPY 3.3K
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 2K
USDCAD 2.4K
GBPUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 1.9K
USDCHF 317
NZDJPY 1.4K
GBPCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURGBP 446
AUDUSD 605
EURNZD 1.2K
GBPCHF 627
GBPAUD 1.4K
EURCAD 1.5K
AUDCHF 766
USDCNH 6.1K
CADCHF 231
EURCHF 450
NZDCHF 223
NZDCAD 167
GBPNZD 799
HKDJPY 42K
AUDNZD 124
EURHKD 1.4K
USDSGD -129
AUDHKD 35
AUDSGD -3
GBPSGD 73
USDHKD -302
EURNOK 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.88 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.36 USD
最大連続損失: -26.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCM-EURReal01
0.00 × 13
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 6
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 109
Axi-US18-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 254
Alpari-Pro.ECN2
0.04 × 68
OANDA-Japan Live
0.05 × 21
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
ICMarkets-Live15
0.08 × 38
ICMarkets-Live17
0.08 × 953
Pepperstone-Edge03
0.11 × 294
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 157
Tickmill-Live04
0.21 × 539
This is a profitable scalping EA for MT4 accounts.

It doesn't use any martingale strategy.
Looks for best opportunities in over 28 pairs of mostly main currencies.

Does not open more than 2 trades at once, keeping your capital safe.

Each trade opened is at a 0.01 lot size, so at any moment in time, the most is
Two 0.01 trades (this will be multiplied in a safe proportion if you have more capital, according to MQL)

The Leverage of this Account is 1:50, so this is a very very safe signal.

Recommended start minimum $100 USD.


For more security and consistency in trading profits:
This EA/Signal uses a hidden Stop Loss/Take Profit invisible to your broker.
This account is on a VPS is hosted by MQL5, which I consider the most reliable VPS host for MT4.

This bot + account has NO STOP LOSS.
We wait till any trade in drawdown comes back into profit, and then the trade closes.

MadencieFx.com

平均の評価:
ron_b
340
ron_b 2025.03.21 14:10 
 

No movement with this signal provider for the whole week, just commission and financing charges with my broker. Risk to reward rations does not look worth it. Moving on.

