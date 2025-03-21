信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Two Quatro G3
Obilo Nwokogba

Two Quatro G3

Obilo Nwokogba
1条评论
可靠性
98
0 / 0 USD
增长自 2024 340%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
610
盈利交易:
556 (91.14%)
亏损交易:
54 (8.85%)
最好交易:
5.88 USD
最差交易:
-15.68 USD
毛利:
361.32 USD (95 613 pips)
毛利亏损:
-48.65 USD (5 503 pips)
最大连续赢利:
37 (19.36 USD)
最大连续盈利:
50.16 USD (35)
夏普比率:
0.80
交易活动:
95.28%
最大入金加载:
115.72%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.78
长期交易:
391 (64.10%)
短期交易:
219 (35.90%)
利润因子:
7.43
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
0.65 USD
平均损失:
-0.90 USD
最大连续失误:
3 (-26.55 USD)
最大连续亏损:
-26.55 USD (3)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26.55 USD (6.83%)
相对跌幅:
结余:
6.61% (26.55 USD)
净值:
45.87% (180.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 61
CHFJPY 44
EURUSD 39
USDJPY 30
AUDCAD 29
GBPJPY 28
CADJPY 24
USDCAD 24
GBPUSD 23
NZDUSD 23
AUDJPY 21
USDCHF 18
NZDJPY 17
GBPCAD 17
EURAUD 16
EURGBP 16
AUDUSD 16
EURNZD 15
GBPCHF 15
GBPAUD 15
EURCAD 15
AUDCHF 13
USDCNH 13
CADCHF 12
EURCHF 12
NZDCHF 11
NZDCAD 11
GBPNZD 9
HKDJPY 8
AUDNZD 5
EURHKD 4
USDSGD 1
AUDHKD 1
AUDSGD 1
GBPSGD 1
USDHKD 1
EURNOK 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 42
CHFJPY 28
EURUSD 8
USDJPY 28
AUDCAD 8
GBPJPY 15
CADJPY 13
USDCAD 18
GBPUSD 11
NZDUSD 14
AUDJPY 13
USDCHF 5
NZDJPY 9
GBPCAD 8
EURAUD 7
EURGBP 6
AUDUSD 6
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPAUD 9
EURCAD 11
AUDCHF 9
USDCNH 8
CADCHF 3
EURCHF 5
NZDCHF 3
NZDCAD 1
GBPNZD 5
HKDJPY 3
AUDNZD 1
EURHKD 2
USDSGD -1
AUDHKD 0
AUDSGD 0
GBPSGD 1
USDHKD 0
EURNOK 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 6.2K
CHFJPY 4.1K
EURUSD 1.4K
USDJPY 3.3K
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 2K
USDCAD 2.4K
GBPUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 1.9K
USDCHF 317
NZDJPY 1.4K
GBPCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURGBP 446
AUDUSD 605
EURNZD 1.2K
GBPCHF 627
GBPAUD 1.4K
EURCAD 1.5K
AUDCHF 766
USDCNH 6.1K
CADCHF 231
EURCHF 450
NZDCHF 223
NZDCAD 167
GBPNZD 799
HKDJPY 42K
AUDNZD 124
EURHKD 1.4K
USDSGD -129
AUDHKD 35
AUDSGD -3
GBPSGD 73
USDHKD -302
EURNOK 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.88 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.36 USD
最大连续亏损: -26.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCM-EURReal01
0.00 × 13
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 6
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 109
Axi-US18-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 254
Alpari-Pro.ECN2
0.04 × 68
OANDA-Japan Live
0.05 × 21
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
ICMarkets-Live15
0.08 × 38
ICMarkets-Live17
0.08 × 953
Pepperstone-Edge03
0.11 × 294
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 157
Tickmill-Live04
0.21 × 539
This is a profitable scalping EA for MT4 accounts.

It doesn't use any martingale strategy.
Looks for best opportunities in over 28 pairs of mostly main currencies.

Does not open more than 2 trades at once, keeping your capital safe.

Each trade opened is at a 0.01 lot size, so at any moment in time, the most is
Two 0.01 trades (this will be multiplied in a safe proportion if you have more capital, according to MQL)

The Leverage of this Account is 1:50, so this is a very very safe signal.

Recommended start minimum $100 USD.


For more security and consistency in trading profits:
This EA/Signal uses a hidden Stop Loss/Take Profit invisible to your broker.
This account is on a VPS is hosted by MQL5, which I consider the most reliable VPS host for MT4.

This bot + account has NO STOP LOSS.
We wait till any trade in drawdown comes back into profit, and then the trade closes.

MadencieFx.com

平均等级:
ron_b
340
ron_b 2025.03.21 14:10 
 

No movement with this signal provider for the whole week, just commission and financing charges with my broker. Risk to reward rations does not look worth it. Moving on.

2026.01.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.30 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 18:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
