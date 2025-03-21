SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Two Quatro G3
Obilo Nwokogba

Two Quatro G3

Obilo Nwokogba
1 recensione
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 297%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
549
Profit Trade:
499 (90.89%)
Loss Trade:
50 (9.11%)
Best Trade:
3.33 USD
Worst Trade:
-1.87 USD
Profitto lordo:
293.87 USD (88 796 pips)
Perdita lorda:
-20.84 USD (3 580 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (19.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.60 USD (36)
Indice di Sharpe:
1.09
Attività di trading:
95.28%
Massimo carico di deposito:
104.88%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
146.01
Long Trade:
377 (68.67%)
Short Trade:
172 (31.33%)
Fattore di profitto:
14.10
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-0.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (1)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
37.37%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.87 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (1.21 USD)
Per equità:
35.86% (59.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 59
CHFJPY 43
GBPJPY 28
AUDCAD 27
USDJPY 25
EURUSD 23
GBPUSD 23
CADJPY 22
AUDJPY 20
USDCAD 19
NZDJPY 17
GBPCAD 17
EURAUD 16
EURGBP 16
USDCHF 16
EURNZD 15
GBPAUD 15
EURCAD 15
GBPCHF 14
AUDCHF 13
USDCNH 13
CADCHF 12
NZDCAD 11
NZDCHF 10
AUDUSD 10
NZDUSD 9
EURCHF 9
GBPNZD 9
HKDJPY 8
AUDNZD 5
EURHKD 4
USDSGD 1
AUDHKD 1
AUDSGD 1
GBPSGD 1
USDHKD 1
EURNOK 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 40
CHFJPY 27
GBPJPY 15
AUDCAD 7
USDJPY 15
EURUSD 14
GBPUSD 11
CADJPY 10
AUDJPY 9
USDCAD 10
NZDJPY 9
GBPCAD 8
EURAUD 7
EURGBP 6
USDCHF 6
EURNZD 7
GBPAUD 9
EURCAD 11
GBPCHF 4
AUDCHF 9
USDCNH 8
CADCHF 3
NZDCAD 1
NZDCHF 1
AUDUSD 5
NZDUSD 3
EURCHF 4
GBPNZD 5
HKDJPY 3
AUDNZD 1
EURHKD 2
USDSGD -1
AUDHKD 0
AUDSGD 0
GBPSGD 1
USDHKD 0
EURNOK 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 5.9K
CHFJPY 4K
GBPJPY 2.3K
AUDCAD 1K
USDJPY 2.2K
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.1K
CADJPY 1.5K
AUDJPY 1.4K
USDCAD 1.4K
NZDJPY 1.4K
GBPCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURGBP 446
USDCHF 509
EURNZD 1.2K
GBPAUD 1.4K
EURCAD 1.5K
GBPCHF 366
AUDCHF 766
USDCNH 6.1K
CADCHF 231
NZDCAD 167
NZDCHF 115
AUDUSD 486
NZDUSD 326
EURCHF 327
GBPNZD 799
HKDJPY 42K
AUDNZD 124
EURHKD 1.4K
USDSGD -129
AUDHKD 35
AUDSGD -3
GBPSGD 73
USDHKD -302
EURNOK 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.33 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.36 USD
Massima perdita consecutiva: -0.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US18-Live
0.00 × 7
OspreyFX-Live
0.00 × 4
FXCM-EURReal01
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 6
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 26
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 109
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 254
Alpari-Pro.ECN2
0.04 × 68
OANDA-Japan Live
0.05 × 21
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
ICMarkets-Live15
0.08 × 38
ICMarkets-Live17
0.08 × 953
Pepperstone-Edge03
0.11 × 294
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 157
Tickmill-Live04
0.21 × 539
Pepperstone-Demo02
0.22 × 371
242 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

This is a profitable scalping EA for MT4 accounts.

It doesn't use any martingale strategy.
Looks for best opportunities in over 28 pairs of mostly main currencies.

Does not open more than 2 trades at once, keeping your capital safe.

Each trade opened is at a 0.01 lot size, so at any moment in time, the most is
Two 0.01 trades (this will be multiplied in a safe proportion if you have more capital, according to MQL)

The Leverage of this Account is 1:50, so this is a very very safe signal.

Recommended start minimum $100 USD.


For more security and consistency in trading profits:
This EA/Signal uses a hidden Stop Loss/Take Profit invisible to your broker.
This account is on a VPS is hosted by MQL5, which I consider the most reliable VPS host for MT4.

This bot + account has NO STOP LOSS.
We wait till any trade in drawdown comes back into profit, and then the trade closes.

MadencieFx.com

Valutazione media:
ron_b
194
ron_b 2025.03.21 14:10 
 

No movement with this signal provider for the whole week, just commission and financing charges with my broker. Risk to reward rations does not look worth it. Moving on.

2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 18:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Two Quatro G3
1000USD al mese
297%
0
0
USD
366
USD
87
78%
549
90%
95%
14.10
0.50
USD
36%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.