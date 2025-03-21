시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Two Quatro G3
Obilo Nwokogba

Two Quatro G3

Obilo Nwokogba
1 리뷰
안정성
98
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 340%
OANDA-v20 Live-1
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
610
이익 거래:
556 (91.14%)
손실 거래:
54 (8.85%)
최고의 거래:
5.88 USD
최악의 거래:
-15.68 USD
총 수익:
361.32 USD (95 613 pips)
총 손실:
-48.65 USD (5 503 pips)
연속 최대 이익:
37 (19.36 USD)
연속 최대 이익:
50.16 USD (35)
샤프 비율:
0.80
거래 활동:
95.28%
최대 입금량:
115.72%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
11.78
롱(주식매수):
391 (64.10%)
숏(주식차입매도):
219 (35.90%)
수익 요인:
7.43
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
0.65 USD
평균 손실:
-0.90 USD
연속 최대 손실:
3 (-26.55 USD)
연속 최대 손실:
-26.55 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
70%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
26.55 USD (6.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.61% (26.55 USD)
자본금별:
45.87% (180.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 61
CHFJPY 44
EURUSD 39
USDJPY 30
AUDCAD 29
GBPJPY 28
CADJPY 24
USDCAD 24
GBPUSD 23
NZDUSD 23
AUDJPY 21
USDCHF 18
NZDJPY 17
GBPCAD 17
EURAUD 16
EURGBP 16
AUDUSD 16
EURNZD 15
GBPCHF 15
GBPAUD 15
EURCAD 15
AUDCHF 13
USDCNH 13
CADCHF 12
EURCHF 12
NZDCHF 11
NZDCAD 11
GBPNZD 9
HKDJPY 8
AUDNZD 5
EURHKD 4
USDSGD 1
AUDHKD 1
AUDSGD 1
GBPSGD 1
USDHKD 1
EURNOK 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 42
CHFJPY 28
EURUSD 8
USDJPY 28
AUDCAD 8
GBPJPY 15
CADJPY 13
USDCAD 18
GBPUSD 11
NZDUSD 14
AUDJPY 13
USDCHF 5
NZDJPY 9
GBPCAD 8
EURAUD 7
EURGBP 6
AUDUSD 6
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPAUD 9
EURCAD 11
AUDCHF 9
USDCNH 8
CADCHF 3
EURCHF 5
NZDCHF 3
NZDCAD 1
GBPNZD 5
HKDJPY 3
AUDNZD 1
EURHKD 2
USDSGD -1
AUDHKD 0
AUDSGD 0
GBPSGD 1
USDHKD 0
EURNOK 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 6.2K
CHFJPY 4.1K
EURUSD 1.4K
USDJPY 3.3K
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 2K
USDCAD 2.4K
GBPUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 1.9K
USDCHF 317
NZDJPY 1.4K
GBPCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURGBP 446
AUDUSD 605
EURNZD 1.2K
GBPCHF 627
GBPAUD 1.4K
EURCAD 1.5K
AUDCHF 766
USDCNH 6.1K
CADCHF 231
EURCHF 450
NZDCHF 223
NZDCAD 167
GBPNZD 799
HKDJPY 42K
AUDNZD 124
EURHKD 1.4K
USDSGD -129
AUDHKD 35
AUDSGD -3
GBPSGD 73
USDHKD -302
EURNOK 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.88 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.36 USD
연속 최대 손실: -26.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 6
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 26
FXCM-EURReal01
0.00 × 13
FXCM-CADReal01
0.00 × 109
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 254
Alpari-Pro.ECN2
0.04 × 68
OANDA-Japan Live
0.05 × 21
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
ICMarkets-Live15
0.08 × 38
ICMarkets-Live17
0.08 × 953
Pepperstone-Edge03
0.11 × 294
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 157
Tickmill-Live04
0.21 × 539
245 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

This is a profitable scalping EA for MT4 accounts.

It doesn't use any martingale strategy.
Looks for best opportunities in over 28 pairs of mostly main currencies.

Does not open more than 2 trades at once, keeping your capital safe.

Each trade opened is at a 0.01 lot size, so at any moment in time, the most is
Two 0.01 trades (this will be multiplied in a safe proportion if you have more capital, according to MQL)

The Leverage of this Account is 1:50, so this is a very very safe signal.

Recommended start minimum $100 USD.


For more security and consistency in trading profits:
This EA/Signal uses a hidden Stop Loss/Take Profit invisible to your broker.
This account is on a VPS is hosted by MQL5, which I consider the most reliable VPS host for MT4.

This bot + account has NO STOP LOSS.
We wait till any trade in drawdown comes back into profit, and then the trade closes.

MadencieFx.com

평균 평점:
ron_b
340
ron_b 2025.03.21 14:10 
 

No movement with this signal provider for the whole week, just commission and financing charges with my broker. Risk to reward rations does not look worth it. Moving on.

2026.01.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.30 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 18:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오