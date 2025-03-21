SinaisSeções
Two Quatro G3
Obilo Nwokogba

Two Quatro G3

Obilo Nwokogba
1 comentário
Confiabilidade
98 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 340%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
610
Negociações com lucro:
556 (91.14%)
Negociações com perda:
54 (8.85%)
Melhor negociação:
5.88 USD
Pior negociação:
-15.68 USD
Lucro bruto:
361.32 USD (95 613 pips)
Perda bruta:
-48.65 USD (5 503 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (19.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.16 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.80
Atividade de negociação:
95.28%
Depósito máximo carregado:
115.72%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
11.78
Negociações longas:
391 (64.10%)
Negociações curtas:
219 (35.90%)
Fator de lucro:
7.43
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
0.65 USD
Perda média:
-0.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-26.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.55 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
26.55 USD (6.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.61% (26.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.87% (180.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 61
CHFJPY 44
EURUSD 39
USDJPY 30
AUDCAD 29
GBPJPY 28
CADJPY 24
USDCAD 24
GBPUSD 23
NZDUSD 23
AUDJPY 21
USDCHF 18
NZDJPY 17
GBPCAD 17
EURAUD 16
EURGBP 16
AUDUSD 16
EURNZD 15
GBPCHF 15
GBPAUD 15
EURCAD 15
AUDCHF 13
USDCNH 13
CADCHF 12
EURCHF 12
NZDCHF 11
NZDCAD 11
GBPNZD 9
HKDJPY 8
AUDNZD 5
EURHKD 4
USDSGD 1
AUDHKD 1
AUDSGD 1
GBPSGD 1
USDHKD 1
EURNOK 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 42
CHFJPY 28
EURUSD 8
USDJPY 28
AUDCAD 8
GBPJPY 15
CADJPY 13
USDCAD 18
GBPUSD 11
NZDUSD 14
AUDJPY 13
USDCHF 5
NZDJPY 9
GBPCAD 8
EURAUD 7
EURGBP 6
AUDUSD 6
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPAUD 9
EURCAD 11
AUDCHF 9
USDCNH 8
CADCHF 3
EURCHF 5
NZDCHF 3
NZDCAD 1
GBPNZD 5
HKDJPY 3
AUDNZD 1
EURHKD 2
USDSGD -1
AUDHKD 0
AUDSGD 0
GBPSGD 1
USDHKD 0
EURNOK 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 6.2K
CHFJPY 4.1K
EURUSD 1.4K
USDJPY 3.3K
AUDCAD 1.2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 2K
USDCAD 2.4K
GBPUSD 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDJPY 1.9K
USDCHF 317
NZDJPY 1.4K
GBPCAD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURGBP 446
AUDUSD 605
EURNZD 1.2K
GBPCHF 627
GBPAUD 1.4K
EURCAD 1.5K
AUDCHF 766
USDCNH 6.1K
CADCHF 231
EURCHF 450
NZDCHF 223
NZDCAD 167
GBPNZD 799
HKDJPY 42K
AUDNZD 124
EURHKD 1.4K
USDSGD -129
AUDHKD 35
AUDSGD -3
GBPSGD 73
USDHKD -302
EURNOK 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.88 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.36 USD
Máxima perda consecutiva: -26.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCM-EURReal01
0.00 × 13
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 6
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 109
Axi-US18-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 254
Alpari-Pro.ECN2
0.04 × 68
OANDA-Japan Live
0.05 × 21
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
ICMarkets-Live15
0.08 × 38
ICMarkets-Live17
0.08 × 953
Pepperstone-Edge03
0.11 × 294
TMGM.TradeMax-Live4
0.13 × 157
Tickmill-Live04
0.21 × 539
244 mais ...
This is a profitable scalping EA for MT4 accounts.

It doesn't use any martingale strategy.
Looks for best opportunities in over 28 pairs of mostly main currencies.

Does not open more than 2 trades at once, keeping your capital safe.

Each trade opened is at a 0.01 lot size, so at any moment in time, the most is
Two 0.01 trades (this will be multiplied in a safe proportion if you have more capital, according to MQL)

The Leverage of this Account is 1:50, so this is a very very safe signal.

Recommended start minimum $100 USD.


For more security and consistency in trading profits:
This EA/Signal uses a hidden Stop Loss/Take Profit invisible to your broker.
This account is on a VPS is hosted by MQL5, which I consider the most reliable VPS host for MT4.

This bot + account has NO STOP LOSS.
We wait till any trade in drawdown comes back into profit, and then the trade closes.

MadencieFx.com

Classificação Média:
ron_b
340
ron_b 2025.03.21 14:10 
 

No movement with this signal provider for the whole week, just commission and financing charges with my broker. Risk to reward rations does not look worth it. Moving on.

2026.01.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.30 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.19 04:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 18:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
