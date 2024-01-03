SinyallerBölümler
Lorenzo Luca Lipari

Father

Lorenzo Luca Lipari
0 inceleme
91 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -65%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 453
Kârla kapanan işlemler:
10 691 (85.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 762 (14.15%)
En iyi işlem:
163.77 EUR
En kötü işlem:
-1 476.35 EUR
Brüt kâr:
15 073.81 EUR (1 302 970 pips)
Brüt zarar:
-18 608.02 EUR (1 547 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1553 (1 908.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 908.65 EUR (1553)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
200.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
6 112 (49.08%)
Satış işlemleri:
6 341 (50.92%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.41 EUR
Ortalama zarar:
-10.56 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
199 (-3 098.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 717.30 EUR (98)
Aylık büyüme:
-7.80%
Yıllık tahmin:
-94.65%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 801.73 EUR
Maksimum:
7 459.39 EUR (86.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.95% (7 124.45 EUR)
Varlığa göre:
70.67% (2 563.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 12452
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -4K
EURUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -245K
EURUSD 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.77 EUR
En kötü işlem: -1 476 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1553
Maksimum ardışık kayıp: 98
Maksimum ardışık kâr: +1 908.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 098.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 36
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 767
RoboForex-Pro
0.50 × 2
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
İnceleme yok
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 15:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
