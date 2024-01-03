- Büyüme
İşlemler:
12 453
Kârla kapanan işlemler:
10 691 (85.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 762 (14.15%)
En iyi işlem:
163.77 EUR
En kötü işlem:
-1 476.35 EUR
Brüt kâr:
15 073.81 EUR (1 302 970 pips)
Brüt zarar:
-18 608.02 EUR (1 547 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1553 (1 908.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 908.65 EUR (1553)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
200.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
6 112 (49.08%)
Satış işlemleri:
6 341 (50.92%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.41 EUR
Ortalama zarar:
-10.56 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
199 (-3 098.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 717.30 EUR (98)
Aylık büyüme:
-7.80%
Yıllık tahmin:
-94.65%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 801.73 EUR
Maksimum:
7 459.39 EUR (86.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.95% (7 124.45 EUR)
Varlığa göre:
70.67% (2 563.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12452
|EURUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-4K
|EURUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-245K
|EURUSD
|12
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +163.77 EUR
En kötü işlem: -1 476 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1553
Maksimum ardışık kayıp: 98
Maksimum ardışık kâr: +1 908.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 098.45 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This fully automated trading system is based on a simple principle: why do we have to predict the market? We can just follow it!
